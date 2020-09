VG-Peil-Logo Corona-vloggene 12. mars fikk elever over hele landet livet snudd på hodet da skolene stengte ned. I april dokumenterte en klasse på Lillestrøm VGS livet sitt i et nedstengt coronasamfunn. Sveip videre for å se historiene til ni av dem. Ingvild Vik Av Publisert 26. september, kl. 12:14 Maria Kristine Schjerven Ingvild Vik Av Publisert 26. september, kl. 12:14 Julianne Søder Ingvild Vik Av Publisert 26. september, kl. 12:14 Isabelle Voisey Ingvild Vik Av Publisert 26. september, kl. 12:14

Dokumenterte opp- og nedturer under nedstengning

Da samfunnet stengte ned, tok ni 17- og 18-åringer opp kameraet for å dokumentere hvordan hverdagen endret seg for dem. Resultatet ble «coronavloggene».

SKOLEPROSJEKT: Coronavloggene ble laget som et skoleprosjekt. VG har fått lov til å bruke videoene til elevene. Foto: Privat

– Jeg syns det desidert vanskeligste var å være «innestengt» i sitt eget hjem og ikke se andre enn familien hver dag, sier Marion Isabell Stærfelt, som er en av elevene som har delt sin «coronavlogg» med VG.

I vår gikk hun i andreklasse på medielinjen på Lillestrøm videregående skole. Da landets elever ble sendt hjem til digital undervisning i mars, ga læreren hennes elevene i oppgave å lage en videodagbok for å dokumentere den spesielle perioden.

I april, på samme tid som ungdommene på Lillestrøm VGS filmet seg selv og coronahverdagen sin, gjennomførte forskningsinstituttet NOVA intervjuer med 40 ungdom fra fire steder i landet. De undersøkte hvor tilfreds ungdommene var med livet, og hvordan de forholdt seg til smitteverntiltakene. Undersøkelsen resulterte i rapporten «Tap og tillit – Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien».

Forsker Ingunn Marie Eriksen er en av de som står bak undersøkelsen. Selv om ungdommene de intervjuet er et par år yngre enn elevene fra Lillestrøm, samsvarer mange av funnene med det de forteller om. Ifølge Eriksen var det tre hovedtemaer gikk igjen.

– Nesten alle sa at det var et tap å ikke kunne møte venner, forteller hun.

De fleste av de forskerne snakket med sa at det var vanskelig å ikke kunne møtes fysisk. Å møtes digitalt var ingen god erstatning.

Hadde det fint med familie

Det andre hovedområdet ungdommene snakket om var skole. De aller fleste syns det var krevende å ha digital undervisning hjemmefra.

– De syns det var vanskelig, kjedelig og demotiverende, forteller Eriksen.

I tillegg til venner og skole, trakk mange også frem familie. Selv om det kunne oppstå konflikt og irritasjon, syns mange unge det var fint å være mer sammen med familien.

– Det ble naturlig å være sammen på en fin måte, med mer alvor enn før. Mange gjorde mer avslappende og koselige ting sammen, som å lage mat, sier Eriksen.

Rart å se tilbake

Fem måneder etter at de lagde coronavloggene sine, forteller både Marion og klassekameratene Sigurd Spange Brekke og Sara Berntzen at det aller vanskeligste da coronapandemien traff Norge var å ikke kunne treffe vennene sine.

– Jeg var jo nesten bare inne på rommet mitt i den perioden. Da blir det litt mye tid for seg selv, sier Sigurd.

– Det var så uvant å gå fra å se vennene mine hver dag til å ikke vite når jeg skulle få se dem igjen, sier Marion.

De syns det er rart å se tilbake på ukene i mars og april.

– Det virker som det er helt sinnsykt lenge siden nå, sier Marion.

– Det er rart å tenke på at for bare noen måneder siden var det den normale hverdagen, sier Sara.

RART Å SE TILBAKE: Sara syns det var helt greit å ha hjemmeskole, men syns likevel det er rart å tenke på perioden med stengte skoler i vår. Foto: Privat

Disse var «coronaens vinnere»

Forskerne bak NOVA-rapporten har delt ungdommene inn i fire ulike «fortellinger» om hvordan det gikk da samfunnet stengte ned.

– Omtrent halvparten syns det gikk greit, til tross for savn av venner og skole, sier Eriksen.

Hun forteller at de 40 ungdommene som er intervjuet i undersøkelsen har veldig forskjellig bakgrunn, og at dette hadde mye å si for hvordan det gikk med dem under nedstengningen.

En mindre gruppe ungdom fortalte at de syns det var deilig å slippe å gå på skolen, og at de trivdes godt med nedstengningen.

– Dette var ikke nødvendigvis en bra ting, for de hadde det ofte kjipt på skolen, særlig sosialt. For dem var nedstengningen en lettelse, sier Eriksen.

En tredje gruppe har forskerne kalt coronaens vinnere. Også disse hadde det fint - men ikke fordi de hadde det fælt ellers.

– De hadde så fulle liv med mange baller i luften. Under nedstengningen kunne de fokusere kun på skole, og slapp å ha dårlig samvittighet for å ikke trene så mye eller være like sosiale som før. I tillegg hadde de alle mulige ressurser til å få til skolen hjemme, sier Eriksen.

Den siste kategorien var de som syns coronanedstengningen var veldig tungt. Disse hadde lave sosioøkonomiske ressurser, forteller Eriksen.

– Dette er unge som hadde det vanskelig fra før, og så kom corona. Mange hadde det vanskelig med familien, og da er det ikke så mye annet du kan gjøre når skolen er stengt.

Fint å være tilbake

Både Marion og Sara sier at det som overrasket dem mest da hverdagen ble snudd på hodet var hvor godt hjemmeskolen fungerte.

– Vi gikk fra at alt stengte fredag til at alt var klart for hjemmeskolen mandag morgen, sier Marion.

De er glade for å være tilbake på skolen igjen nå.

– Jeg har savnet den strukturen i hverdagen - å stå opp, dra til et sted og omringe meg med folk, sier Marion.

Også Sigurd er glad for å være tilbake, selv om han ikke alltid syns skole er like gøy.

– Det er fint å være fysisk på skolen og sammen med venner. Jeg er jo ungdom, så jeg er ikke så veldig glad i skole generelt, men det er mye bedre enn online hjemmeskolen, sier han.

Publisert: 26.09.20 kl. 12:14