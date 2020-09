TO SKUTT: En mor og hennes sønn ble skutt fire ganger gjennom vinduet mens de spiste pizza hjemme i stua. Foto: Helge Mikalsen

Sjubarnsmor skutt tre ganger: Fire gjengmedlemmer frifunnet

I 2018 ble en sjubarnsmor og hennes sønn skutt fire ganger gjennom stuevinduet. Fire menn er frifunnet for forholdet fordi retten ikke vet hvem som avfyrte skuddene.

Nå nettopp

De fire mennene var tiltalt for medvirkning til grove trusler med skytevåpen, men nå alle frifunnet fordi retten mener det ikke er bevist hvem som avfyrte skuddene.

Påtalemyndigheten mener at angrepet var en hevnaksjon i et oppgjør mellom kriminelle gjenger i Oslo.

Sjubarnsmoren og familien var like etter midnatt 4. april 2018 samlet i leiligheten på Fjellhamar, hvor de spiste pizza og så på tv da skuddsalver ble avfyrt gjennom stuevinduet deres.

les også To skytinger i løpet av 80 minutter: Politiet etterforsker mulig sammenheng

Kun en drøy time tidligere denne kvelden, rundt klokken 23.30, var det også skyting på Stovner i Oslo. Det hadde da blitt løsnet minst fire skudd fra en hvit Golf. Politiet mener at skytingen som rammet sjubarnsmoren og sønnen hennes var en direkte konsekvens av dette.

Sjubarnsmoren ble truffet av tre skudd; et i hvert lår og et i fingeren. Sønnen hennes ble truffet av et skudd i låret.

UNDERSØKELSER: Politiet gjør undersøkelser med hund etter skytingen på Fjellhamar i 2018. Foto: Helge Mikalsen

Ingen av de tiltalte ønsket å avgi forklaring i retten, og de ønsket heller ikke å svare på spørsmål eller opplysninger om saken under rettsbehandlingen.

Dagbladet omtalte dommen først.

Toåring lå og sov

Familien var denne natten i ferd med å rydde bort pizzarestene da de hørte en høy lyd, som flere av dem trodde var fyrverkeri. Etter at det kom en ny høy lyd, forstod de at det var skudd som ble avfyrt inn i leiligheten. Klokken var da omtrent 00.45.

I et annet rom i leiligheten lå en to år gammel gutt og sov i sengen sin. Det oppstod panikk i leiligheten med gråt og kaos.

les også Fjellhamar-nabo: De ropte etter hjelp

I dommen kommer det frem at det var usikkerhet rundt hvor de skulle gjøre av seg da de også fryktet at gjerningsmennene skulle komme inn hovedinngangen og oppgangen.

Naboer, som våknet av bråket, ringte nødtelefonen et par minutter etter skytingen, og gjerningspersonene forsvant fra stedet i bil med høy hastighet.

Stoppet av politiet tre ganger

Som følge av skytingen på Stovner kort tid i forveien, var det mye politi ute i hovedstaden denne natten. Bilen hadde derfor vært kontrollert av politiet tre ganger den siste timen før skytingen fant sted. Tre av de tiltalte var da i bilen ved hver kontroll.

Ved siste kontroll var alle fire tilstede i bilen, klokken var da 00.20.

Våpenet som ble brukt, en Kimber kaliber 45 Auto, ble senere funnet i et skogholt ved E6.

KULEHULL: Minst fire kulehull ble funnet i en rute inn mot stuen. Foto: Helge Mikalsen

Det ble ikke funnet fingeravtrykk eller DNA på våpenet. Retten viser til at det ikke ble funnet våpen i bilen ved noen av kontrollene, men bemerker at kontrollene var tilsynelatende «nokså overflatiske».

Retten fant det bevist at i alle fall tre av de tiltalte hadde vært på åstedet, og selv om de ikke kunne bevise at den fjerde også var i bilen på tidspunktet, mener de det er det mest sannsynlige.

les også Pågrepet etter skyting på Fjellhamar: Etterforskes som gjengrelatert

– Det er ingen bevis hvem som brakte våpenet med seg til åstedet, hvor vedkommende skytter ble av, eller hvem som brakte våpenet tilbake til bilen. Retten legger til grunn som bevist at våpenet var i bilen etter skuddene var avfyrt, og at det var noen fra bilen som kastet det fra seg i skogholtet. Det er likevel ikke avdekket hvem som kastet våpenet, står det i dommen.

Trolig hevnaksjon, ifølge dommen

I dommen kommer det frem at alle de fire tiltalte er en del av et kriminelt miljø med utspring på Stovner og Vestli i Oslo, og at det i dette miljøet ikke var ukjent med bruk av vold, også med våpen.

Retten legger også til grunn at det var en pågående konflikt mellom de tiltalte på den ene siden og to av de fornærmede i familien på den andre siden. De viser til skyteepisoden på Stovner en drøy time tidligere, og knytter denne som en mulig direkte foranledning til skytingen på Fjellhamar.

les også Tre nye pågripelser etter Fjellhamar-skyting

En av de tiltalte hadde både før og etter skytingen telefonkontakt med gjenglederen i det kriminelle miljøet på Stovner.

– Selv om de tiltalte er med i et kriminelt miljø, er det for rettens flertall ikke mulig å konkludere med at de tiltalte i forkant av kjøreturen eller underveis ble gitt et bestemt oppdrag, hva oppdraget eventuelt gikk ut på, hvem som visste hva som skulle skje, og når en eventuell plan eller endring i denne ble lagt, heter det i dommen.

De ble også frikjent for erstatningskravet fra de fornærmede i saken.

Publisert: 26.09.20 kl. 13:34

Mer om Krim