FRYKTET TRENGSEL: T-banen og annen kollektivtransport ventes å få økt trykk som følge av busstreiken i Oslo og Viken. Smittevernoverlegen ville ha munnbindpåbud. Foto: Tore Kristiansen, VG

Smittevernoverlegen i Oslo ville ha munnbindpåbud – byrådet sa nei

Smittevernoverlege Frode Hagen anbefalte påbud om munnbind på kollektivtrafikken i Oslo mens busstreiken pågår. Likevel gikk byrådet kun inn for en sterkere anbefaling.

Oppdatert nå nettopp

Sist søndag gikk bussjåførene i Oslo og Viken ut i streik. Dagen etter, mandag 21. september, innførte byrådet i Oslo nye og strengere tiltak for hovedstaden.

Et av tiltakene var en «sterk anbefaling om å bruke munnbind i kollektivtransporten». I en pressemelding fredag varslet byrådet at enda strengere tiltak vurderes neste uke, deriblant påbud om munnbind.

Dokumenter VG har fått innsyn i viser imidlertid at smittevernoverlege Frode Hagen ville ha påbud om munnbind allerede nå.

I et notat til byrådet 21.09 viser Hagen til at buss-streiken trolig vil føre til økt trengsel på øvrig kollektivtransport.

«For offentlig transport internt i Oslo kommune anbefaler vi at det blir påbud om å bruke munnbind i første omgang så lenge streiken for bussjåførene varer. Streiken vil sannsynligvis føre til økt tetthet på andre offentlige transportmidler» skriver Hagen.

Men det ble ikke noe påbud.

– Ville vært inngripende

VG har spurt byrådet om hvorfor de ikke fulgte smittevernoverlegens råd.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier man vurderte at dette ville vært inngripende, og at man ønsker å unngå påbud og forbud når det er mulig.

Byrådet gikk isteden inn for andre tiltak som de mener å ha allerede ha sett virkninger av. Byrådslederen sier den sterke og utvidere munnbind-anbefalingen ser ut til å ha hatt effekt.

Sterkere anbefaling Byrådsleder Raymond Johansen presiserer hva de nå skjerpet inn på med munnbind, selv om de ikke innførte et påbud: – Vi skjerpet mandag anbefalingen til å være at alle reisende bes bruke munnbind, uavhengig av når de reiser. I tillegg anbefaler vi alle å ha munnbind tilgjengelig også utenfor kollektivtransporten, slik at man kan bruke det om det oppstår situasjoner der man ikke kan holde en meters avstand, påpeker Johansen. Vis mer

– Et påbud vil være et svært inngripende tiltak, og det vil være viktig at vi da har gode virkemidler for å sikre at påbudet følges. Å innføre påbud eller forbud som ikke blir fulgt er uheldig, så terskelen for slike grep er høy, skriver byrådsleder Johansen i en e-post til VG.

Vurderer strengere tiltak nå

NTB erfarer lørdag, uten åpne kilder, at byrået nå vurderer andre strengere tiltak, dersom smitten ikke går ned.

Forbud på private samlinger på mer enn fem. Så langt har de forbudt private samlinger på flere enn ti personer.

Stopp i innslipp til utesteder klokken 22.

Forbud om arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte.

Merk at det ikke er gitt at dette vil bli innført.

Skal vurdere påbud likevel

Raymond Johansen har tidligere lørdag understreker at byrådet også vurderer påbud av munnbind videre gjennom høstferien.

– Vi vurderer fortløpende om det er nødvendig med et påbud om munnbind i kollektivtransporten, blant annet på bakgrunn av faglige anbefalinger. Men det er også viktig å understreke at de faglige anbefalingene varierer, de er ikke entydige, og det er argumenter fra ulike fagmiljøer byrådet må veie opp mot hverandre, sier han.

Han legger til at han håper folk følger oppfordringen om å bruke munnbind frivillig, slik at et påbud ikke blir nødvendig.

STRAMMER INN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) innførte strengere smitteverntiltak i Oslo mandag, og har allerede varslet at man vurderer ytterligere innstramminger. Foto: Mattis Sandblad

Vil ha flere med munnbind

Overfor VG utdyper Hagen at målet med anbefalingen til byrådet var å få flere til å bruke munnbind når det er tett med mennesker på offentlig transport.

At byrådet landet på «sterk anbefaling» fremfor påbud, har han ingen sterke motsetninger til.

– Hovedmålet er at flere bruker munnbind når det er tett på offentlig transport, og hvis man får til det med de sterke tiltakene som er nå, så er det ikke et poeng å ha påbud i seg selv, skriver han i en SMS til VG.

– Hvorfor anbefalte du da påbud?

– For å øke andelen som bruker munnbind, skriver Hagen.

Dokumentene VG har fått innsyn i viser at Line Vold ved utbruddsgruppen i Folkehelseinstituttet heller ikke anbefalte påbud i Oslo. I en liste over tiltak som kan vurderes i Oslo nevnes isteden kun en anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand.

les også Kaldere vær og mer innetid: Slik kan corona-høsten bli

Økende smitte

I løpet av de tre siste ukene har smittetallene for Oslo steget fra 115 i uke 36 til 209 i uke 37 og 310 i uke 38.

De første fire dagene denne uken viser et snitt på 49 smittede per dag. Fortsetter denne trenden vil uke 39 ende på rundt 340 nysmittede, anslår kommunen.

Kommunens bydelsoversikt over smitten viser nå at samtlige bydeler i byen ville vært «røde» dersom ett av kriteriene som legges til grunn for land og regioner i utlandet også ble brukt her, nemlig at det må være minst 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Publisert: 26.09.20 kl. 16:14 Oppdatert: 26.09.20 kl. 16:29

Les også

Mer om Munnbind Kollektivtransport Coronaviruset