T-BANEN: Det var ingen trengsel på Nationaltheatret stasjon i Oslo mandag morgen, men situasjonen følges nøye. Foto: TORE KRISTIANSEN

Helsetilsynet følger streiken: – Pandemien kompliserer bildet

Helsetilsynet vurderer løpende om busstreiken er til fare for liv og helse: – Pandemien gjør situasjonen ekstra kompleks, sier direktør Jan Fredrik Andresen.

Det er full stans i busstrafikken i Oslo og Viken, etter at 3800 bussjåfører ble tatt ut i streik fra søndag morgen. Det vil ikke bli satt inn ekstra kapasitet på andre transportmidler. Til helgen er det varslet ytterligere opptrapping.

Kollektivselskapet Ruter kjører ingen busser i Oslo og Akershus. Også kollektivselskapene Brakar i Buskerud og Østfold kollektivtrafikk i Østfold er rammet.

Dersom Statens helsetilsyn kommer til at busstreiken i Oslo og Viken er til fare for liv og helse, kan regjeringen vedta tvungen lønnsnemnd og avlyse den lovlige konflikten.

– Dette er beslutninger som skjer ganske raskt, sier Andresen.

Helsetilsynet overvåker konsekvensene av streiken på to områder:

– Den første handler om helse- og omsorgstjenesten. Kommer personell frem til sitt arbeidssted, kommer pasientene til utredning og behandling, sier Andresen.

Det er fylkesmennene som har kontakt opp mot helseforetakene og kommunene og på daglig basis rapporterer tilbake til Statens helsetilsyn.

Følger med på trengsel

Den andre dimensjonen handler om smittevern under coronapandemien.

– Altså om streiken fører til økt trengsel på andre transportmidler, sier Andresen.

TOMT: Oslo bussterminal er nesten folketom under streiken. Foto: Terje Pedersen

Det er Vy, Ruter og de andre kollektivselskapene som løpende rapporterer om trykket øker på trikk, båt og bane mens bussene står.

– Vi vet at Ruter har god oversikt over trafikkflyt og -strømmer og forventer at de leverer så gode tall som mulig allerede fra mandag formiddag, sier sjefen for helsetilsynet.

Rapporterer hver ettermiddag

Han opplyser at tilsynet også spør transportvirksomhetene hvilke tiltak de iverksetter, for eksempel vektere som ordner køer og fordeler passasjerer mellom avganger.

Folkehelseinstituttet gir Statens helsetilsyn smittevernfaglige råd.

Helsetilsynet rapporterer hver ettermiddag til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Våre rapporter og vurderinger er unntatt offentlighet under konflikten. Så lenge streiken pågår, har vi ikke vurdert umiddelbar fare for liv og helse, sier Andresen.

SJEF: Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn. Foto: Berit Roald/NTB

– Sårbare for sammenstimlinger

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som beslutter tvungen lønnsnemnd.

– Departementet har et selvstendig ansvar for sine vurderinger, men følger normalt de råd vi gir. Vi gjør fortløpende vurderinger og følger også streiken ut over normalarbeidstid.

– Skaper coronapandemien særlige utfordringer?

– Det er klart. På toppen av helsetjenestens evne til å levere forsvarlige tjenester har vi en pandemi som er sårbar mot sammenstimlinger og situasjoner der folk ikke holder sosial distanse. Det kompliserer bildet, sier direktør i Helsetilsynet Jan Fredrik Andresen.

180 millioner bussreiser

Ruter registrerte 180 millioner reiser med buss i 2019, mer enn 500.000 hver dag. Det er mer enn halvparten av alle kollektivreisene med Ruter i Oslo og Viken.

Streiken kan gi økt press på trikk, båt, tog og bane. Ruter ber passasjerer gå av, om det ikke er plass og minner om retningslinjene for smittevern i kollektivtrafikken.

– Ikke reis med mindre du må, hold anbefalt avstand og bruk munnbind etter anbefalingene fra helsemyndighetene, skriver Ruter i en pressemelding.

Kollektivreisende i coronatider Ikke reis med mindre du må – bruk sykkel eller gå. Hvis du likevel må reise med kollektivtrafikken, er det viktig at du: Unngår å reise når mange skal samme vei – enten det er til og fra jobb eller på fritiden.

Holder anbefalt avstand og bidrar til at dere sprer dere godt på stoppestedet og om bord.

Bruker munnbind når helsemyndighetene anbefaler dette. Ikke ta av deg eller kast munnbindet før du er ute av transportmiddelet og har forlatt området med trengsel. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.

Ikke reiser kollektivt hvis du er syk eller mistenker smitte. Kilde: Ruter Vis mer

Byrådsleder: Bekymret for trengsel

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) er bekymret for økt smitte under streiken.

– Det er all grunn til å frykte at streiken kan bidra til økt smitte. Jeg er bekymret for økt trengsel og håper streiken blir kortvarig, sier Johansen til Aftenposten.

Det er ikke aktuelt for Johansen å oppfordre regjeringen til å bruke tvungen lønnsnemnd.

– Det er en lovlig konflikt og det er håp om at partene snarlig finner en lovlig løsning, skriver byrådslederens pressekontakt, spesialrådgiver Dorthe Moe Lianes.

Departementet: Partenes ansvar

På spørsmål om hvordan statsråden og departementet stiller seg til busstreiken, og om hva den eventuelt kan si for liv og helse, svarer Arbeids- og sosialdepartementet slik:

– Streik er et lovlig virkemiddel. Det er partenes ansvar å finne en løsning også i denne situasjonen. Arbeids- og sosialdepartementet følger med på streiken på vanlig måte. Når det gjelder smittesituasjonen er dette helsemyndighetenes ansvarsområde.

Publisert: 21.09.20 kl. 11:33