Nektet PST-overvåking av boligen

OSLO TINGRETT (VG) Da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ville overvåke utsiden av boligen og innsiden av bilen til Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen – nektet hun å samtykke.

Det aktuelle ønsket om en svært grundig overvåking kom bare få dager etter nok en trusselhendelse mot den daværende justisministeren, om kvelden 11. februar i fjor.

Påtalemyndigheten mener at Laila Bertheussen også står bak denne hendelsen: Ifølge tiltalen fylte hun plastflasker med bensin og bandt disse bak på bilen, før hun kjørte hjem til familiens bolig.

Hun nekter straffskyld for alle anklagene i tiltalen.

– For å være i posisjon til å pågripe en eller flere gjerningspersoner ved en fremtidig hendelse, så ville vi stramme inn grepet rundt boligen. Vi jobbet da med en plan om montering av skjulte kameraløsninger som skulle dekke tomten og utvendige bygningsmasser fra alle vinkler, forklarte etterforskningsleder Kim Ruderaas Sæter i PST i retten.

Etterforskningslederen opplyste også at sikkerhetstjenesten ønsket skjult kamera i familiens bil, GPS-sporing av kjøretøyet – samt spaning. I tillegg ville PST overvåke veiaksen på utsiden av tomten og følge med på direkten.

– Vi var avhengig av samtykke

I en begjæring fra Oslo tingrett fikk PST medhold i overvåkingen på utsiden av tomten til Wara og Bertheussen.

Det skulle imidlertid vise seg å bli en omstendelig prosess med å få samtykke fra Wara og Bertheussen for den ønskede overvåkingen på tomten og av familiens bil, ifølge etterforskningslederen.

– Vi var avhengig av samtykke fra Wara og Bertheussen, som begge var fornærmede i saken på dette tidspunktet. En kollega i PST var i kontakt med Wara, som skulle legge frem spørsmålet for Bertheussen. Han ville ikke ta stilling til et slikt samtykke uten å konfererer med henne, forklarte Sæter.

– Det hadde vært mye for henne i det siste. Hun hadde blant annet operert hånden sin kort tid i forveien.

Nektet info om privat sikkerhetssystem

PST ønsket også å innhente datamateriale fra sikkerhetssystemet som var installert i boligen, men Bertheussen ønsket ikke å gi sikkerhetstjenesten tilgang på materialet, ifølge etterforskningslederen.

– Jeg traff Wara igjen i Justisdepartementet noen dager senere. Han forklarte da at Laila ikke ville samtykke til at vi igangsatte noen av tiltakene som omfattet deres bolig. Resultatet av dette ble at vi kun hadde mulighet til å filme offentlig vei utenfor boligen og filtrere bort boligen med en sort firkant, forklarte Sæter.

– Du forklarte at du hadde vært i dialog med Wara om sikkerhetstiltak, hvor han snakket om at Bertheussen måtte samtykke. Ditt inntrykk av hvordan Wara selv stilte seg til det? spør aktor Frederik G. Ranke.

– Jeg synes det er vanskelig å ha en konkret mening om det. Han forklarte kort og godt at de måtte samtykke til dette. Det er vanskelig å svare på, sier Sæter.

