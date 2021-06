KLEMMER: Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (t.v.) mener det er viktig for manges psykiske helse å kunne klemme andre. Her med forloveden Sebastian Forbes. Foto: Privat

Vil ikke ha nye hilseregler: − Vi trenger å klemme

BERGEN (VG) Smittevernekspert Audun Helge Nerland mener vi bør slutte å håndhilse og klemme når vi møter andre mennesker. SVs helsepolitiske talsperson, Nicholas Wilkinson, er ikke enig.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Vi trenger fysisk kontakt, og enda mer etter over ett år med pandemi. Jeg trenger en klem, og det tror jeg mange andre også trenger, sier Wilkinson.

Tirsdag sa professor Audun Helge Nerland til VG at vi bør finne andre måter å hilse på hverandre, enn de tradisjonelle, når pandemien er over.

– Nærkontakt er viktig for mange, og vi bør ikke slutte å klemme nære venner og familiemedlemmer. Men å klemme i vei på alle og enhver er ikke så veldig lurt når det gjelder smitte.

Nerland sier at dette også gjelder det vanlige håndtrykket, som er vanlig i den vestlige verden.

– Å ta folk i håndflaten, som er varm og klam og har fingret flere steder på kroppen, er smittevernmessig ikke noe særlig gunstig. Trenger vi egentlig å komme i kontakt med hverandre, spurte Nerland, som er professor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

SMITTEVERNEKSPERT: Audun Helge Nerland er professor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat

Wilkinson sier nærkontakt er viktig for mange i et helsemessig perspektiv.

– Vi må se på helheten. Vi har en psykisk helsekrise og en klem er for mange den beste medisinen. Vi trenger fysisk kontakt, og vi trenger å klemme.

– Men håndtrykket, det kan vi vel klare oss uten?

– Det er vanlig i Norge å håndhilse, men det er ikke så viktig for meg. Selvfølgelig skal vi alltid være forsiktige og unngå smitte, men vi skal også leve et godt liv. Og fysisk kontakt er veldig viktig for å kunne leve et godt liv.

– Under pandemien har antall tilfeller av vanlig influensa gått drastisk ned, og det har blitt mindre forkjølelse. Viser ikke dette at det kan være fornuftig å droppe klemming og håndhilsing?

– Vi kan bestemme oss for at vi skal ha møter på Zoom for alltid. Da får vi ingen smitte. Men slik vil vi jo ikke ha det. Det viktigste er å ta forholdsregler med vasking og spriting, og passe på når vi omgås personer med dårlig immunforsvar.

Wilkinson, som er besøksvenn på sykehjem på fritiden, sier han har møtt mange beboere som har hatt det vanskelig under pandemien, med avstandsregler og besøksrestriksjoner.

– Flere har fortalt med at det har vært en forferdelig tid, der de ikke har kunnet ta på eller klemme andre.

– Vil du bli mer forsiktig med håndhilsing heretter?

– Jeg har alltid vært forsiktig. Når jeg har vært på komitéreiser i utlandet har jeg alltid vasket hendene før og etter at jeg har håndhilst på folk. Jeg håper vi vil bruke lærdommen av pandemien og at vi blir mer forsiktige og vasker og spriter hendene mer enn før.

Overlege Ernst Kristian Rødland arbeider med resistens og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet.

Han advarer mot et samfunn som kan bli «for sterilt».

– I det smittevernfaglige miljøet og blant infeksjonsmedisinerne finnes hele panoramaet av synspunkter på hvor forsiktige man bør være. Skal vi slutte å håndhilse blir vi, etter min personlige oppfatning, veldige engstelige.

Rødland sier at det allerede før pandemien var en diskusjon i fagmiljøene om vi levde for sterile liv, og om det kan ha medvirket til økt forekomst av allergier og autoimmune sykdommer, som er sykdommer der immunforsvaret kan reagere på kroppens egne celler.

– Vi har på en måte fjernet oss fra forståelsen av at virus, bakterier og mikroorganismer er en naturlig del av livet som vi må forholde oss til.

Ifølge Rødland har smittevern på kort tid har gått fra å være en «usexy» del av medisinen, til å bli det helt motsatte.

– Pendelen svinger veldig, helt opp mot ekstreme tiltak som å diskutere om man i det hele tatt skal være i kontakt med andre mennesker, eller utsette seg for situasjoner der man kan bli eksponert for virus og bakterier. Jeg velger en midtlinje, der man ikke skal gå helt ut av sitt gode skinn. Men dette er komplekst, sier Rødland.

Sven Figenschou har jobbet med barn og unge i over 35 år. Han mener vi må tenke over hvordan det vil påvirke de unge hvis klemming og håndhilsing ikke lenger blir en akseptert hilseform.

– Dette er et typisk uttrykk fra en voksen. Prøv å si til tenåringsjentene at de ikke skal klemme eller holde i hverandre. Her føler jeg at en dimensjon som er utrolig viktig, blir borte. Jeg har ikke tro på at vi kan lære opp ungdom til å gjøre som japanerne, å bukke ærbødig på avstand.