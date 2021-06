FHI: Geir Bukholm er sjef for vaksinasjonsprogrammet ved FHI. Foto: Tore Kristiansen

Nye FHI-beregninger: Flere må vente til september på vaksine

Noen innbyggere i flere mindre kommuner kan måtte vente til begynnelsen av september med å få tilbud om første vaksinedose, ifølge FHI.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tidligere regnet FHI med at alle ville ha fått tilbud om første dose i uke 32, uken som starter med 9. august. Nå flytter altså datoen seg til begynnelsen av september.

Det er to hovedgrunner til at noen får forsinket første dose. Den ene er at risikogruppene ser ut til å være større enn antatt i flere kommuner. Det andre er at svært mange takker ja til vaksinen.

– Det kan bety at det tar litt lengre tid for at 90 prosent av befolkningen har fått dose én. Vi ser at flere kommuner vil rapportere at de ligger etter den nasjonale planen. For noen enkeltpersoner kan det bli en forsinkelse på tre/fire uker, inkludert en ukes forskyvning på grunn av høyt vaksineopptak, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

– Når risikogruppene med seks ukers intervall mellom dosene blir større enn det FHI har beregnet, tar det lengre tid å få gitt dose én til alle. Den totale fremdriften i programmet reduseres ikke. Men det får betydning for hvor raskt vi får vaksinert personer med dose én.

Det vil si opptil en måneds forsinkelse for når enkeltpersoner i noen kommuner kan ha fått tilbud. Forskyvningen på en uke på grunn av vaksineopptak vil reelt sett ramme kommunene som i utgangspunktet ikke er prioritert i skjevfordelingen og som samtidig har en høy andel risiko-personer.

I FHIs vaksinekalender har de nemlig regnet med at 90 prosent takker ja – men det reelle tallet i de eldste aldersgruppene er 95 prosent.

Gjelder 50 små kommuner – de store i rute

Bukholm sier at det på nasjonalt nivå ser ut som at de fleste fra 18 år og eldre vil ha fått tilbud i uke 32.

De store kommunene er altså i rute. Overordnet vil de fleste i Norge ha fått tilbud til normert tid, men det vil være variasjoner mellom kommunene.

Det er først og fremst de små kommunene som fortsatt vaksinerer risikogrupper, som rammes. Dette kan gjelde opptil 50 mindre kommuner, ifølge FHIs foreløpige vurderinger.

Enkelt forklart kan man si at den siste personen som skal bli vaksinert i kommunen kan bli litt forsinket, mens de fleste vil bli ferdig før.

Flere fullvaksinerte før

Instituttet ser på forskyvningen på grunn av høyt vaksineopptak som en gladsak fordi det på litt lenger sikt vil føre til en svært høy immunitet i befolkningen. Men på kortere sikt, vil noen altså måtte vente lenger på å få stikket.

– Og hvis oppslutningen iblant de yngre blir like høy kan vi ende opp med rundt 95 prosent vaksinedekning totalt – og det er et svært ønskelig resultat.

– Men det kan gå helt til uke 36 (uken som starter med 6. september) til alle enkeltpersoner har fått tilbud?

– Ja, det er mulig, sier Bukholm og legger til at dette er grove tidsanslag.

At Pfizer leverte færre vaksinedoser enn FHI hadde regnet med, hjelper ikke på saken.

– Det gjør at det vil være færre førstedoser tilgjengelig fordi man må prioritere at personer får dose to på riktig tidspunkt.

Smitteverndirektøren legger til at resultatet ikke er så negativt: Flere vil være fullvaksinerte før.

– Det er ikke noen vaksinedoser som blir borte og vaksinasjonshastigheten i kommunene er svært høy.

Kan ha store risikogrupper

Det er opp til kommunene og fastlegene å finne ut hvem som kvalifiserer som en risikogruppe-pasient.

– Vi tror at kommunene selv styrer slik at de går over til 12 ukers intervall på riktig tidspunkt. Men vi ser at risikogruppenes størrelse varierer fra kommune til kommune.

FHI sier fastlegene kan bruke skjønn i sin vurdering av hvem som tilhører risikogruppene.

– Risikogruppene er store i en del småkommuner. Dette defineres i stor grad av fastlegene, som har oversikt over sine pasienter.

Definisjonsspørsmål

– Så det kan hende kommunene har definert gruppen for bredt?

– Det kan hende noen fastleger definerer risikogrupper annerledes enn vi har gjort nasjonalt.

– Kunne dere gitt tydeligere føringer på dette?

– Det er det sendt ut diagnoselister til kommuner, det har vi vært tydelige på. Vi har vært så presise som vi har klart å være. Men fortolkningen krever medisinsk skjønn og det fører til at risikogruppenes størrelse kan bli annerledes enn slik det ser ut i de nasjonale oversiktene. Uansett skal alle ha to vaksinedoser, så dette innebærer ikke en reell forsinkelse i vaksinasjonsprogrammet som helhet.