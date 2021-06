Ørdfører om Sotra-brannen: − Vanskelig å få oversikt

Ordfører Tom Georg Indrevik (H) i Øygarden kommune sier han er bekymret for om vinden blåser opp igjen i brannen på Sotra.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi håper at vinden løyer, slik at man kan få slått det ned. Men det vil være behov for mannskap utover natten, for å få slukket brannen, sier ordfører Indrevik i et intervju med VGTV torsdag kveld.

En gressbrann har torsdag spredd seg på Sotra, og ført til at 400 personer allerede er blitt evakuert fra sine hjem. Det kan bli aktuelt å evakuere enda flere.

– Det kommer litt an på hvilken retning det blåser, men det er klart det er snakk om flere tusen mennesker som er berørt direkte eller indirekte. Jeg håper folk holder seg unna området dersom de ikke har noe der å gjøre, sier ordføreren.

Brannen startet i området Fjereide, og har spredd seg vestover til Dalaskjenet, hvor den spredte seg til bebyggelse. Derfra har den spredd seg videre, og det brenner nå sør for Ågotnes, opplyser ordføreren.

Politiet meldte først om brannen like etter klokken 12.00 torsdag.

– Vinden endrer seg jo, og blåser i forskjellige retninger. Det gjør at det er vanskelig å få oversikt helt, sier Indrevik.

– Jeg er bekymret for om den blåser opp igjen. Og jeg har stor sympati for de som har vært nødt til å forlate boligene sine, sier ordføreren.

I tillegg til mannskap fr Øygarden brann og redning, deltar også brannmannskaper fra Bergen kommune og sivilforsvaret i slukningsarbeidet på Sotra.

– Her bidrar alle som kan, oppsummerer Indrevik.