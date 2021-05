forrige







fullskjerm neste VAKSINERT: Tina Bru, olje- og energiminister.

Kartlegging: Her står stortingspolitikerne i den nasjonale vaksinekøen

Minst to av tre stortingsrepresentanter ville ha fått tilbud om den første vaksinedosen innen fire uker, viser VGs kartlegging. Men justisdepartementet velger å tilby alle vaksine nå.

Fredag ble det klart at regjeringen gir 500 vaksinedoser til «samfunnskritisk personell» på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett.

Vaksineringen foregår onsdag og torsdag på Akershus festning.

Beslutningen har fått sterk kritikk fra flere hold og flere politikere, blant andre helseminister Bent Høie, har takket nei til å få den første vaksinedosen noen uker før planen.

Slik ligger politikerne an

VG har hentet ut lister over alder og fødselsdatoene til dagens møtende stortingsrepresentanter fra Stortingets åpne databaser.

Representanter som er i permisjon er i ikke i oversikten VG har lagt til grunn, men de vil også få tilbud om vaksine. FHI har utarbeidet ulike scenarioer for når ulike grupper kan forvente å vaksine mot covid-19.

Her er det nøkterne scenarioet lagt til grunn:

Minst 14 prosent av stortingsrepresentantene skal allerede ha fått tilbud om første dose.

27 prosent av stortingsrepresentantene vil få tilbud om første dose innen to uker.

25 prosent stortingsrepresentantene vil få tilbud om vaksine innen fire uker.

34 prosent av stortingspolitikerne vil få tilbud om første dose innen ni uker.

Samlet sett vil det si at minst to av tre stortingsrepresentanter etter planen allerede har fått eller vil få tilbud om første vaksinedose innen fire uker.

OBS! Kartleggingen tar ikke hensyn til at enkelte representanter kan ha fått tilbud om vaksinen tidligere på grunn av underliggende sykdommer eller høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Lenger ned i saken kan du lese mer om når politikerne vil bli tilbudt vaksine etter planen.

TILBYR VAKSINE: Basert på vurderinger gjort av eget departement, gir Justis- og beredskapsdepartementet 500 vaksinedoser til «samfunnskritisk personell» som stortingspolitikere. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Vil ikke dele grunnlaget for beslutningen

Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ikke anbefalt å prioritere samfunnskritisk personell i vaksinekøen fremover. Helsedirektoratet har heller ikke blitt bedt om å gi en faglig vurdering.

– Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal ta ansvaret for å se beredskapen totalt og under ett, og dette er en beredskapsfaglig vurdering, sa justisminister Monica Mæland til VG tirsdag.

VG har bedt om å få se den faglige vurderingen fra departementet som ligger til grunn for beslutningen, men får beskjed om at dette er gradert informasjon.

– Du har fått begrunnelsen og du har fått konklusjonen. Det du ikke får se er listen over hvem dette gjelder. Det er en gradert liste som vi selvsagt ikke leverer ut. Det er og for hensynet til beredskapen i Norge, sier Mæland onsdag.

Hun understreker at dette ikke er råd departementet ba om, men at det var en samfunnssikerhetsinstruks. Mæland viser til at samfunnssikerhetsavdelingen fortløpende gjør risikovurdering av beredskapen i Norge.

– Så det var samfunnssikkerhetsavdelingen i ditt departementet som kom med denne anbefalingen?

– Ja, det er deres jobb å gjøre det fortløpende, både i krisetid og i en normalsituasjon.

Forsvarer vaksinering før sommerferien

18. juni tar regjeringen sommerferie. Omtrent på samme tid vil politikerne, som denne uken ble vaksinert, oppnå maksimal beskyttelse etter første dose.

– Hvorfor er det viktig å prioritere dem nå, når de uansett ville fått et tilbud ganske snart?

– Det er jo slik at vi har fått en faglig anbefaling om dette for lenge siden. Vi har valgt å leve med risikoen ved å ikke ta den beslutningen. Nå mente vi det var grunnlag for det, sier justisminister Monica Mæland.

Hun understreker at Norge er avhengig av at mange funksjoner fungerer.

– Vi trenger et NAV som kan utbetale penger, vi trenger folk som håndterer IKT-systemet for å nevne noe. Og vi har andre tjenester som vi trenger fungerer i enhver situasjon. Derfor beslutter vi det nå og vi mener at noen uker faktisk har betydning i den sammenheng, fortsetter hun.

Her er representantenes plass i køen

Aldersinndelingen følger alderskohortene per år. Det vil si at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Vi er nå i uke 21.

Skal ha fått tilbud:

Ifølge FHIs nøkterne vaksinasjonsscenario, fikk aldersgruppen 65 til 74 år tilbud om den første dosen innen uke 16 og andre dose i uke 22.

24 stortingsrepresentanter er i denne aldersgruppen og skal dermed allerede ha fått tilbud om første dose.

Får tilbud innen to uker:

Aldersgruppen 55 til 64 år vil i FHIs nøkterne scenario få tilbud om første dose i uke 23 og andre dose i 31.

45 stortingsrepresentanter er i denne aldersgruppen og vil dermed få tilbud om første dose innen neste uke.

Får tilbud innen fire uker:

Aldersgruppen 45 til 54 år vil i FHIs nøkterne scenario få tilbud om første dose i uke 25 og andre dose i uke 34.

43 stortingsrepresentanter er i denne aldersgruppen og vil dermed få tilbud om første dose innen fire uker.

Får tilbud innen ni uker:

Aldersgruppen 18 til 44 vil i FHIs nøkterne scenario få tilbud om første dose i uke 30 og andre dose i uke 36.

57 stortingsrepresentanter i denne aldersgruppen. Dermed vil de få tilbud om første dose innen ni uker.