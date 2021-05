Muntlig eksamen avlyses nasjonalt

Regjeringen går til nasjonal avlysning av muntlig eksamen. Kunnskapsminister Guri Melby begrunner det med pandemi-situasjonen i skolene. Hun tok beslutningen før lærerstreiken.

– Vår begrunnelse bygger på smittesituasjonen og om det er forsvarlig å gjennomføre muntlig eksamen, sier Guri Melby på en pressekonferanse torsdag formiddag.

– Streiken er ikke vår viktigste begrunnelse for eksamen. Vi vet ikke i hvor stor grad den vil påvirke dette. Vi ville ha avlyst uavhengig av streik, sier Melby.

Hun understreker at regjeringens primærønske har vært å gjennomføre muntlig eksamen - for å opprettholde en normal opplæringssituasjon.

– Men når så mange tusen elever er i karantene, skolene preges av smittetall, så er det nå at det var riktig å ta beslutningen om eksamen skulle gjennomføres. Nå har vi fått alle fakta på bordet, sier Melby.

– Per nå er det flere tusen elever og ganske mange hundre lærere i karantene, og det er grunn til å tro at det vil være situasjonen de nærmeste ukene, sa Melby på et hasteinnkalt pressetreff torsdag formiddag.

Hun sier at Kunnskapsdepartementet ikke kan være sikre på at det vil være mulig å gjennomføre en rettferdig og trygg eksamen for alle elevene.

Fra før har både lærerorganisasjonene, Barneombudet, Elevorganisasjonen og statens eget fagdirektorat, Utdanningsdirektoratet, anbefalt avlysning.

Norges største skolekommune, Oslo, har også lenge kjempet for en avlysning av muntlig eksamen, etter at skriftlige eksamener tidligere er avlyst av Kunnskapsdepartementet.

– Beslutning tatt før streiken

– Min beslutning ble tatt før streiken, men streiken forsterket jo behovet for å komme med en avklaring raskest mulig, sier Melby på pressekonferansen.

Hun understreker at eksamen for privatister skal gå som vanlig.

– Hvor forsvarlig er det at Utdanningsforbundet streiker i en krevende situasjon med pandemiskole, karantener, smitteutbrudd og hjemmeskole?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer Melby som viser til at det er streikerett i Norge.

– Kunne muntlig eksamen blitt gjennomført om vaksinering av lærere hadde vært prioritert?

– Hovedbegrunnelsen er antall elever i karantene. Det ville nok ikke blitt påvirket av vaksineringsstrategien. Det er heller ingen som har tatt til orde for å prioritere lærere før risikogruppe, så en prioritering av lærere ville først skje i juni etter eksamen er gjennomført. Det ville nok dessverre ikke løst denne situasjonen, sier Melby.

Fornøyde elever og politikere

Både utdanningspolitikere på Stortinget og Elevorganisasjonen mener beslutningen om å avlyse muntlig eksamen kom lovlig sent, men godt.

– Vi er sjeleglade for at Kunnskapsdepartementet endelig har tatt til vettet og avlyst muntlig eksamen. Dette gir oss mulighet til å jobbe med standpunktkarakterer frem til sommerferien, og det skaper ro og forutsigbarhet, sier Edvard Botterli Udnæs, påtroppende leder i Elevorganisasjonen.

– Det var en klok beslutning, og det eneste riktige nå, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets utdanningskomité sier:

– Tradisjonelt mener Frp at eksamen er svært viktig, og at den er verdifull for elevene og skolesystemet. Vi har imidlertid merket oss argumenter for avlysing, blant annet knyttet til smittesituasjonen og lærere i karantene og nå streik. Derfor har Frp stor forståelse for at statsråden konkluderer med en avlysing.

– Vi er veldig lettet. Endelig har regjeringen hørt på argumentene fra oss som lenge har sagt at muntlug eksamen må avlyses. Nå kan elevene bruke tiden på å tette kunnskapshull og rundet av dette skoleåret, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til VG.

Skolelederforbundet, som organiserer rektorer og andre skoleledere, mener det var på høy tid at beslutningen om avlysning kom.

– Vi er fornøyde med at Guri Melby endelig lytter, og at eksamen avlyses. Beslutningen kommer på overtid. Elever, lærere og ansatte i skolen har levd unødvendig lenge med en usikker situasjon som har tatt mye krefter i en tid der belastningen har vært stor nok fra før, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Allerede i morgen fredag skulle det første uttrekket til muntlig eksamen egentlig ha blitt foretatt. Det blir det nå ingenting av - etter at muntlig eksamen blir avlyst for andre året på rad.