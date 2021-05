KREVENDE SAK: Line Andersen har tatt sin arbeidsgiver for retten. To arbeidsrett-eksperter mener fremdeles det kan bli forlik mellom partene i saken. Foto: Stian Lysberg Solum

Slik kan saken mellom Andersen og NRK løses utenfor retten

Line Andersen og NRK har fremdeles tid til å komme til enighet i den opprivende konflikten som går for retten.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Line Andersen saksøker NRK for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen.

Torsdag var dag tre av fire over i retten, og fredag skal partene etter planen levere sine sluttprosedyrer. Det er da advokatene vil argumentere for sine sider av saken, før retten trekker seg tilbake. Det er ikke kjent når det vil foreligge en eventuell dom i saken.

Men de fleste arbeidsrettstvister i Norge ender med forlik, forteller den profilerte advokaten John Christian Elden:

– Det er fordi ingen kan i realiteten vinne tillit i retten, forklarer han.

Elden utdyper:

– Det er vanlig at retten prøver å megle mellom partene særlig i arbeidsrettssaker. Et naturlig sted i en rettstvist er etter at partene har fått lufte ut sine standpunkter, og samtidig sett motstanderens kort, sier han til VG.

les også Vitne i NRK/Andersen-saken: – Sporten har arbeidsmiljøproblemer, de handler ikke om Line

VOND OG VANSKELIG: Det er ordene toppadvokat John Christian Elden bruker for å beskrive konflikten mellom Foto: Frode Hansen

– Ingen broer brent

Elden er advokaten i Norge som de siste årene har prosedert flest saker for Høyesterett.

– Hvor lang tid har de på å komme til enighet?

– De må komme til enighet før prosedyrene om det skal ha noe for seg, sier Elden.

Dersom det går slik tidsplanen er forelagt for retten, vil partene fredag levere sine sluttprosedyrer. Dermed vil et eventuelt forlik trolig være på plass i løpet av torsdag kveld eller fredag morgen.

Elden oppsummerer saken slik, og antyder at forlik ikke trenger å være utenfor rekkevidde:

– Konflikten virker bare vond og ganske vanlig, men slik at ikke broer er brent ennå, sier Elden.

les også Vaktsjef i NRK hudfletter ledelsen for manglende håndtering i Line Andersen-saken

– Stor risiko for å tape

Henning M. Heitmann er advokat og partner i Sands. Han er spesialisert innenfor arbeidsrett og har fulgt med på saken mellom Andersen og NRK fra utsiden.

– Jeg tror hun løper en stor risiko for å tape saken, konkluderer han, men understreker samtidig at han ikke har sett bevisføringen.

Han tror et forlik kan se slik ut:

– Det mest nærliggende er at hun fratrer og slutter i NRK. For de får ikke løst denne konflikten av en dom, uavhengig av utfall.

– Hva skal til for å oppnå forlik?

– NRK må strekke seg, ved å akseptere å ta regningen, eller hvert fall deler av hennes advokatutgifter for å få løst det.

– SLUTTER I NRK: Advokat Henning M. Heitmann er ekspert på arbeidsrett, og mener NRK-profil Line Andersen løper en stor risiko for å tape rettsaken mot sin arbeidsgiver. Han mener det er nærliggende å tro at et eventuelt forlik innebærer at hun slutter i NRK. Foto: Sands

– Mye følelser i sving

På tampen av tredje dag i retten oppfordret dommeren partene om å forsøke å komme til enighet seg imellom:

– Dommeren ber rutinemessig partene forsøke å komme til enighet i slike typer saker, for konflikten er ikke løst med dommen. Det er mye følelser er i sving, som gjør at man kan motiveres til å anke videre hvis man taper.

– Det innebærer store kostnadsmessige konsekvenser for arbeidstager, så nedsiden er stor.

Han gjør et anslag for denne konkrete saken:

– Fire dager i retten, med fire advokater, kan det fort koste over en million kroner. Oppsiden er at hun kan få en oppreisning på kanskje opp mot 100.000 kroner hvis hun vinner. Så hun bør tenke seg om, om hun virkelig vil ha en dom, sier han.

Heitmann understreker også at Andersen ikke er garantert å få fortsette som programleder, selv om hun skulle vinne saken.

– Det har vært hennes anliggende, men hun har ikke tatt det inn i sin påstand.

les også Dette er helsvart

– Vist hverandres kort

Heitmann er enig med Elden om at et forlik trolig vil komme før sluttprosedyrene fredag.

– Nå som bevisføringen er over har begge parter fått et godt og grundig innblikk i helheten. Da tenker de kanskje nytt om risikoen, sier han.

Han sier det likevel kan komme et forlik, også etter behandlingen i retten er over, før det kommer en dom.

– Jeg har selv opplevd å inngå forlik etter prosedyrer, så det er en mulighet. Samtidig: Hvis det blir et forlik, så blir det nok i løpet av kvelden eller før lunsj på fredag.

Sands-partneren mener NRK sitter med gode kort på hånden, i saken mot Andersen.

– Min vurdering er at NRK har full anledning til å gjøre endringen de har gjort, basert på behovet for å løse en intern konflikt. NRK sitter med ansvaret for at konflikten løses, og da har de anledning til å gjøre midlertidige eller permanente endringer. Det er innenfor styringsretten.