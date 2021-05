Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie og Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet under en pressekonferanse tidligere i år. Foto: Terje Pedersen

Helsedirektoratet og FHI anbefaler videre gjenåpning av samfunnet

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gir grønt lys til å følge den nasjonale gjenåpningsplanen - med noen få justeringer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Trinn 2 i gjenåpningsplanen anbefales iverksatt uten justeringer for følgende kategorier, skriver FHI og Helsedirektoratet i sitt faglige grunnlag til regjeringen. De holder pressekonferanse klokken 1130.

Det betyr lettelser for:

Barnehager, skoler og SFO (vurdere lokalt; oppheve nasjonal føring om gult tiltaksnivå)

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Sosial kontakt/private hjem

Handelsnæringen

Serveringssteder

Arbeidsliv

Innenlandsreise kan gjennomføres, men det skal gis klare anbefalinger på området

Private arrangementer

Helsedirektoratet anbefaler dermed at man opphever den nasjonale føringen om gult tiltaksnivå for skoler og barnehager og at kommunene foretar denne vurderingen lokalt i tråd med trafikklysmodellen i smittevernveilederne.

Dette er i tråd med anbefalingene i regjeringens gjenåpningsplan for barnehager og skoler. Helsedirektoratet støtter FHIs anbefalinger om at skoler og barnehager kan gå til grønt tiltaksnivå i henhold til trafikklysmodellen ved lite smitte i kommunen.

Helsemyndighetene anbefaler åpning, men med mindre justeringer for disse kategoriene:

Breddeidrett og øvrig kultur- og fritidsaktivitet: for alle aldersgrupper kan gruppestørrelsen ved innendørs trening i breddeidretten og andre kultur- og fritidsaktiviteter økes fra 10 til 20 personer, mens ved utendørs aktiviteter kan gruppestørrelsen økes fra 20 til 30 personer.

For øvrig toppidrett, inkludert nivå tre i herrefotballen, vurderes det at kan det åpnes for treningskamper i trinn 2 og for seriekamper tre uker senere.

Offentlige arrangementer: Antall personer til stede på innendørs arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser foreslås oppjustert fra 20 til 50.

Inn-/utreise: Vi anbefaler at man starter med å utvide den søknadsbaserte ordningen for arbeidsreisende og avventer utvidet adgang for familiebesøk.

Samtidig bemerker Helsedirektoratet at selv om det kommer lettelser i de nasjonale smittevern tiltakene, vil det fremdeles være nødvendig å slå ned lokale utbrudd med lokale eller regionale tiltak.

Regjeringen skal holde pressekonferanse klokken 11.30 om neste trinn i gjenåpningen av landet – som er trinn to.

Her vil de komme med en dato for når trinn to kan gjennomføres, får VG opplyst.

Helsedirektoratet har tidligere sagt at de har tre sjekkpunkter for å lette på tiltakene i Norge:

1. Smittesituasjon og sykdomsbyrde

2. Kapasitet i helsetjenesten

3. Vaksinasjon

Dette er trinn 2

I det andre trinnet, vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen.

Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.

For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer

Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

Idrettsarrangementer for barn innendørs: Inntil 100 dersom publikum ikke har faste tilviste plasser. Inntil 200 dersom man har faste tilviste plasser. Man kan fortsatt kun samle deltagere fra én kommune.

Idrettsarrangementer for barn utendørs: Grensen på 200 videreføres. Man kan ha 200 i tre ulike kohorter, dersom man har faste tilviste plasser og to meter mellom kohortene.

For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Reiser innenlands kan gjennomføres.

Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Oslo åpner

Også Oslo holder pressekonferanse fredag. Klokken 1330 vil byrådsleder Raymond Johansen orientere om gjenåpning av hovedstaden, som har vært nedstengt lenger enn noen norske byer.

Til VG har han bekreftet at de planlegger å fortsette gjenåpning i Oslo fredag, men at det trolig blir en moderat start for byens restauranter.

Åpningen av trinn to i Oslo vil trolig ikke bli iverksatt før rundt 27. mai. Usikkerheten blant annet om 17-maifesten vil gi økt smitte, gjør at byrådet hvis de ser en slik negativ utvikling utover i neste uke, kan bli nødt til å utsette gjenåpningen.