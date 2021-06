Sentral Sp-kilde til VG: Vedum lanseres som statsminister-kandidat

VIKERSUND/LILLEHAMMER (VG) En av Senterpartiets superveteraner, Anne Grimsrud, mener det er en fordel hvis Trygve Slagsvold Vedum lanseres som statsministerkandidat snarest. VG får bekreftet at han blir lansert lørdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Fordelen er at han får oppmerksomhet som en av tre statsministerkandidater frem mot valget, fremfor å komme litt i skyggen av Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. Media fokuserer gjerne på dueller og debatter mellom statsministerkandidatene i valgkampen. Der bør Trygve være med som en tredje kandidat. Det vil gi en egen dynamikk, sier Grimsrud som er en av delegatene i Buskerud Senterpartis landsmøte-delegasjon i Vikersund fredag og lørdag.

VG får nå bekreftet av en sikker kilde i partiet at Vedum blir lansert som statsministerkandidat lørdag ettermiddag.

Han ble som ventet gjenvalgt som leder av Senterpartiet lørdag formiddag, med Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim som nestledere.

VETERAN: Anne Grimsrud representerer Buskerud Sp, og sitter i fylkestinget i Viken. I helgen er hun med i landsmøtedelegasjonen til fylkespartiet i Vikersund ved Tyrifjorden. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Anne Grimsrud er sikker på at landsmøtet vil stille seg bak lanseringen av Vedum som statsministerkandidat.

– Dette er jo en vurdering ut fra hva han føler selv er riktig. Men han vil uansett få en voldsom oppbacking fra landsmøtet, sier Grimsrud.

Hun var på sitt første landsmøte i 1977, der ble hun presentert for Senterpartiets hittil siste statsminister, Per Borten.

– Da skjønte jeg hva aura var, husker Grimsrud i sin beskrivelse av bestefaren til dagens Sp-nestleder Ola Borten Moe.

GRUPPELEDER: Marit Arnstad leder stortingsgruppen til Senterpartiet, og representerer Trøndelag Sp. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Flere medier skriver lørdag at parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, kommer til å fremme et forslag for Senterpartiets landsmøte lørdag om å erklære partileder Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat.

VETERAN: Per Olaf Lundteigen er også en av Senterpartiets mest erfarne politikere. Han representerer også Buskerud Sp. Foto: Frode Hansen, VG

En annen veteran i Buskerud Sp, Per Olaf Lundteigen, advarer derimot mot at Slagsvold Vedum lanseres som statsministerkandidat nå.

– Jeg vil advare mot det. Det vil dreie oppmerksomhet og fokus vekk fra sakene. Det som er viktig nå er at folk får klarhet i hva Sp vil med en ny regjering, sier Lundteigen til VG.

Dersom Senterpartiet gjør et brakvalg, og konkurrerer med Ap om størrelse, så blir saken en annen, mener Lundteigen, som vil gå løs på sin sjette fireårs-periode som stortingsrepresentant til høsten.

– Når Sp gjør et knallvalg så er vi selvsagt med i diskusjonen om Trygve skal bli statsminister, sier Lundteigen.