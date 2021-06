MØTTES: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og russepresident i Oslo Sivert August W. Leirbakk møttes i mai for å diskutere smitteverntiltak under russetiden. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Russen reagerer på rulleforbud: − Kan føre til flere hjemmefester

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil innføre forbud mot rulling i Oslo. – Utrolig kjipt, sier russepresidenten – som tror det kan føre til mer hjemmefesting og store parkfester.

Av Andreas Haakonsen

Mandag ettermiddag ble det kjent at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil foreslå et forbud mot rulling med russebusser i Oslo.

Bakgrunnen er stor smitte blant russ i flere bydeler i hovedstaden – inkludert flere smitteutbrudd i russebusser.

– Alt tyder på at det er veldig vanskelig å kombinere rulling og russefeiring med godt smittevern. Vi kommer til å ta initiativ til å forby rulling, sa Johansen i et møte i forretningsutvalget i Oslo mandag, ifølge NRK.

– Finnes bedre løsninger

Nå reagerer russen på Johansens foreslåtte rulleforbud.

– Vi mener det finnes bedre løsninger på situasjonen enn å innføre et totalforbud. Det kunne for eksempel ha vært å begrense antall russ i busser eller å pålegge negativ coronatest i bussen, sier Sivert August Leirbakk, president i russens hovedstyre i Oslo og Akershus til VG.

Leirbakk sier at russen hele veien har hatt god dialog med kommunen rundt smittevernsituasjonen, enten ved at byrådet har informert russen eller forhørt seg med dem om tiltak. De fikk imidlertid beskjed om rulleforbudet via mediene.

– Det er utrolig kjipt. Vi som russ føler oss overkjørt, men forstår at det er nødvendig med noen tiltak, sier russepresidenten.

MØTTES: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og russepresident i Oslo Sivert August W. Leirbakk møttes i mai for å diskutere smitteverntiltak under russetiden. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Kan bli flere hjemmefester

Russepresidenten tror forbudet kan flytte festingen fra busser til andre arenaer.

– Det kan føre til flere hjemmefester og større ansamlinger i parker.

– Det har vært stor smitte blant russ i Oslo i det siste. Forstår du at byrådet ser behovet for å innføre drastiske tiltak for å strupe smitten?

– Ja, selvfølgelig. Vi har forståelse for at det enkelte tiltak må til. Men vi mener at et totalforbud ikke er riktig vei å gå.

– Hvor lett er det å overholde smittevernregler på en russebuss?

– Det er ikke nødvendigvis så veldig lett. Derfor er det viktig å fokusere på gjennomførbare tiltak som negativ coronatest før man går på bussen, at man ikke møter andre busser når man er ute på rulling og at man ikke skal dele flaske med andre, sier Leirbakk.

Johansen vil ikke kommentere

VG har vært i kontakt med Raymond Johansens byrådssekretær for kommunikasjon Kaia Storvik (Ap). Hun sier at Johansen ikke vil kommentere saken ytterligere for den er behandlet av byrådet tirsdag.

Byrådsmøtet vil være ferdig rundt klokken 13.