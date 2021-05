BLIR SITTENDE: Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, har ingen planer om å trekke seg etter en gigantisk kostnadssprekk i egen byrådsavdeling. Foto: Annemor Larsen

Milliardsprekk i Oslo – MDG-Lan avfeier krav om å gå av

Opposisjonspartier i Oslo bystyre ber MDG-byråd Lan Marie Berg trekke seg etter en «ukjent» milliardsmell. Men Berg sier hun ikke har vurdert å gå av.

Av Andreas Haakonsen

Utbyggingen av Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Det kom frem i forbindelse med at Oslo-byrådet la frem sitt forslag til revidert budsjett torsdag.

Utbyggingen av vannforsyningen er opprinnelig planlagt åpnet i 2028. Den forventede prislappen har steget fra 12,5 til 17,7 milliarder kroner.

Kostnadssprekken slo ned som en bombe blant opposisjonspartiene i Oslo bystyre, som ikke var kjent med informasjonen før i går.

Det er Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Berg som har det politiske ansvaret for utbyggingen, som Oslos byråd for miljø og samferdsel.

Krever Bergs avgang

Overfor Dagbladet og NRK har både Oslo Høyre, Oslo Venstre og Oslo KrF bedt Berg om å vurdere egen stilling i lys av milliardsprekken.

– Dette er trolig den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne. Vi skal selvfølgelig ha høring så raskt det lar seg gjøre. Dette må få konsekvenser, fordi det er helt ekstremt. Jeg ble sjokkert da jeg så tallene i dag, sa Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Oslo Høyre, til Dagbladet torsdag.

Bjørn Revil, gruppeleder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), har overfor NRK varslet at partiet vil stille et mistillitsforslag mot byråden. Hvis forslaget får flertall i bystyret, blir Berg tvunget til å gå av.

SJOKKERT: Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Har ikke vurdert å gå av

På et pressetreff fredag ettermiddag avviser Berg at hun har vurdert å gå av – og viser til at kostnadssprekken skyldes en prisøkning i markedet som hun ikke kan lastes for.

– Er denne saken så alvorlig at du som ansvarlig byråd har vurdert å trekke deg?

– Nei, det har jeg ikke. For her ser vi at det, som også Holte Consulting mener, ikke var mulig å vite at det hadde vært en kostnadsøkning i markedet da bystyret gjorde sin investeringsbeslutning, svarer Berg på spørsmål fra VG.

Hun viser til at Vann- og avløpsetaten leverte en rapport 12. mars om kostnadsoverskridelser, og at Holte consulting ble involvert for å kvalitetssikre tallene. Konsulentfirmaets rapport ble levert 10. mai.

– I løpet av de ti dagene har vi behandlet rapporten i byrådsavdeling, den har gått i byrådssystemet og kom til bystyret i går. Jeg mener at bystyret har fått rask og korrekt informasjon. Min oppgave som byråd er å gi korrekt informasjon til bystyret, sier Berg.

– Men dette er en sprekk som koster Oslo-folk milliarder av kroner. Uansett hvor fort du har gitt informasjon videre til bystyret, tenker du at slike alvorlige saker bør få konsekvenser for de politisk ansvarlige?

– Jeg tenker at det er ingen politikere som kan holdes ansvarlige for at det er en økning i markedet. Det var det som her skjedde, at det har vært en stor kostnadsøkning i markedet, blant annet fordi investeringsvolumet i Nasjonal transportplan er så høyt. Det var en økning som det ikke var mulig å forutse, sier Berg.

STARTET UTBYGGINGEN: Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg trykket på knappen som avfyrte den første tunnelsalven i utbyggingen av den nye vannforsyningen i februar i år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Ble svært urolig

Berg sier at det har skjedd en «nødvendig korreksjon» i markedet siden bystyret tok sin investeringsbeslutning.

– Det fører dessverre med seg at prosjektet er vesentlig dyrere enn antatt. Det er ikke en situasjon som jeg ønsker. Jeg ble svært urolig da jeg fikk informasjon om at det var en såpass stor økning i kostnadsrammen, sier Berg.

Det er Mattilsynet som har pålagt Oslo kommune å bygge en ekstra vannforsyningen. Tilsynet har varslet saftige bøter til kommunen om prosjektet ikke ferdigstilles til tidsfristen.

Berg sier videre at Vann- og avløpsetaten har gjort et stort arbeid med å prøve å finne kostnadskutt i prosjektet.

– Situasjonen er at Oslo kommune trenger en reservevannforsyning og er pålagt å skaffe det fra Mattilsynet. Det som også Holte consulting bekrefter i sin rapport er at det ikke er sannsynlig at det å utsette beslutningen, legge ut anbud på nytt eller endre på sentrale valg i de anbudene som er lagt ut, ikke vil gjøre det billigere. Kanskje snarere tvert imot vil det sannsynligvis gjøre at vi ikke rekker Mattilsynets frist og bli ilagt bøter, sier Berg.