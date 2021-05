LØSLATES: Viggo Kristiansen løslates etter 21 år i fengsel. Foto: Fridtjof Nygaard

– Drøyt og sjokkerende

KRISTIANSAND (VG) Kristiansanderne har tatt tilbake Baneheia, men det oppleves sjokkartet for noen at Viggo Kristiansen igjen skal gå fritt rundt i samfunnet.

I de ulike Stampe-tjønnene i bymarka Baneheia i Kristiansand brukes den siste dagen i mai til bading og soling i knallværet.

En nabo forteller VG at det gikk lang tid før aktiviteten ble normal igjen, etter dobbeltdrapet på Stine Sofie Sørstrønen (8 år) og Lena Sløgedal Paulsen (10 år) i mai 2000.

Med mandagens beslutning fra Oslo statsadvokatembeter vil snart begge de dømte for den fryktelige ugjerningen være ute i samfunnet igjen. Etter 21 år i fengsel planlegger Viggo Kristiansen (42) å flytte tilbake til Agder, når han etter sigende slipper ut fra Ila fengsel i Bærum om kort tid.

Den avgjørelsen faller flere av de lokale tungt for brystet.

SJOKKERT: Erling Johansen ble sjokkert av mandagens nyhet. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Tilbakevendende tema

Ved sjøkanten i sentrum møter VG Erling Johansen (57). Han er én av dem som er villig til å snakke om temaet for åpen mikrofon. Flere VG møter beskriver temaet som betent, to tiår etter den rystende ugjerningen.

– Det er jo et tilbakevendende tema. Jeg tror nok en del er ganske overrasket og nærmest sjokkert i dag, og det er jeg også. For det kommer så brått på. Det jo det prinsipielle som rettssystemet må ivareta, men at han nå skal ut uten å være forberedt på det synes jeg er overraskende, sier Johansen.

TILBAKE: En nabo forteller VG at drapene preget stedet i flere år. Etter to tiår har innbyggerne tatt Baneheia tilbake. Foto: Mattis Sandblad, VG

Venter på Riksadvokaten

Parallelt med løslatelsen etterforsker ti politietterforskere Baneheia-bevisene før Riksadvokaten skal vurdere om det blir en ny runde i retten for Viggo Kristiansen, eller om det blir avsagt en frifinnende dom uten.

– Hva tenker du om at det kan bli en ny runde i retten?

– Det har ligget i vannskorpen at dette skal opp igjen. Jeg tenker først og fremst på de pårørende etter det som skjedde. En så brå løslatelse som det legges opp til nå, det er det mange som rett og slett er sjokkert over, sier Erling Johansen.

– Er dette opprivende for et lokalsamfunn?

– Det vil jeg si. Samtidig har han sittet inne i 21 år, så det skal vel uansett skje en gang. Men jeg synes dette er ganske drøyt og sjokkerende.

KJENNSKAP: Som mange andre i Kristiansand kjenner Tor Helge Stensland både familiene til ofrene og dømte etter Baneheia-saken. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Har vært vanskelig

I Kristiansands hovedgate, Markens, møter VG Tor Helge Stensland (72). Som andre i lokalmiljøet kjenner han både familiene til ofrene Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen og til drapsdømte Viggo Kristiansen.

– Det er det juridiske som må telle, så får vi bare godta det de finner ut. Han har jo sittet inne i 21 år nå. Men det har vært vanskelig, konstaterer Stensland.

– Hva tenker du om at det kan bli en gjenopptagelse av hele rettssaken mot Kristiansen til høsten?

– Det er jo opprivende for Kristiansand. Det er mange som har et forhold til Baneheia. Da det skjedde ble det helt stille og rolig der oppe, men nå har livet kommet tilbake. Så får vi bare tro på at rettssystemet gjør det riktige.