Måtte sende personer hjem fra karantenehotell: − Kan godt skje igjen

Flere fylker må utvide kapasiteten på karantenehotell etter en krevende helg. – Vi hadde kontroll og tilstrekkelig kapasitet frem til fredag, men så smalt det, sier fylkesberedskapssjef i Vestfold og Telemark.

Mandag ble det kjent at Sandefjord kommune på fredag måtte sende 95 personer hjem fra karantenehotell på grunn av plassmangel. Søndag ble ytterligere 20 personer sendt i hjemmekarantene.

En kartlegging VG har gjennomført viser at presset har vært stort på karantenehotell i flere kommuner gjennom helgen.

– Det er et stort press på karantenehotell hos oss, sier statsforvalter i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland til VG.

– Det har økt de siste dagene. Det har vært sterkt press på mine folk i beredskap gjennom hele helgen.

Hun opplyser videre at trykket på karantenehotell i Ullensaker og Oslo blitt så stort at statsforvalteren har bedt Lillestrøm, Bærum og Asker opprette karantenehotell for å avlaste nabokommunene.

– Ullensaker har sagt at de trenger avlastning. De har tatt det meste sammen med Oslo, så nå utfordrer vi Asker og Bærum til å ta imot noen.

Bærum kommune sier til VG at de opprettet akuttplasser søndag etter oppfordring fra statsforvalteren. Lillestrøm har fått pålegg om å etablere inntil 1000 plasser. Tirsdag har de overtatt 200 plasser fra Ullensaker.

Så økning umiddelbart etter regelendringer

Etter at kapasiteten på karantenehotell i Sandefjord i helgen ble sprengt, jobber også statsforvalteren i Vestfold og Telemark med å få på plass karantenehotell i Skien og Larvik for å lette presset på Torp og Sandefjord.

– Det er en utfordrende situasjon, det er ikke til å legge skjul på. Det vi opplevde på fredag, det kan godt skje igjen, sier fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Jan Helge Kaiser til VG tirsdag.

– Vi hadde kontroll og tilstrekkelig kapasitet frem til fredag, men så smalt det.

Nå er han spent på å se utviklingen utover sommeren – hvor mange som velger å reise utenlands og hvilke endringer i karanteneregler som eventuelt kommer fremover.

27. mai innførte regjeringen nye innreiseregler som gjør at utenlandsreisende fra enkelte land slipper karantenehotell. Endringene innebærer også at det ikke lenger gjøres forskjell på nødvendige og unødvendige reiser.

Regelendringen har imidlertid skapt forvirring.

– Kunne dere vært bedre forberedt på økt trykk som følge av endring i karantenereglene?

– Ja og nei. Virkningen av endringen i innreise som kom på torsdag – den så vi umiddelbart. Men det er ikke gjort over natten å øke kapasiteten på karantenehotell. Så det ble ikke som det ble fordi noen ikke gjorde jobben sin.

FLYTRAFIKK: På fredag ankom det flere reisende på Sandefjord lufthavn enn det kommunen klarte å få plass til på karantenehotell. Foto: Helge Mikalsen

Reisende som må på karantenehotell: Fra 30 til 50 prosent

Beredskapssjefen i Bergen kommune, Ivar Konrad Lunde, forteller at det også der er utfordrende å skaffe tilstrekkelig kapasitet ved karantenehotellene.

– På grunn av de nye reglene havner flere reisende på karantenehotell og det krever mange hotellrom, sier Lunde.

Siden de nye reglene ble innført i forrige uke har antall reisende som trenger karantenehotell i Bergen økt fra 30 til mer enn 50 prosent.

Det er mellom åtte og ti karantenehotell i Bergen. I november i fjor var det ett karantenehotell i kommunen.

– Situasjonen blir stadig mer utfordrende. Frem til nå har vi klart å skaffe nok kapasitet, og det er målet for kommende helg også. Vi har aldri sendt noen hjem fordi vi ikke hadde nok hotellrom, sier beredskapssjefen.

I løpet av uken skal de komme frem til hvor mange som trenger karantenehotell i helgen. Dersom det ikke er nok kapasitet på karantenehotellene, tar kommunen i bruk andre hotell.

– Hvis det ikke er plass på hotellene vi har avtale med, så skaffer vi kapasitet hos hoteller som til vanlig ikke blir brukt som karantenehotell, men som dekker kravene. Jeg vil tror vi må gjøre det i helgen.

Kontroll i nord

Lenger nord er situasjonen imidlertid en annen.

Statsforvalter i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker forteller at behovet der er så lite at de gjerne skulle ha terminert karantenehotellavtalen de har med Harstad.

Også statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen, sier at de har god kapasitet på sine karantenehotell i Rana, Bodø og Narvik.

Han påpeker at Ullensaker nå tar det meste av støyten siden reisende til Gardemoen havner på karantenehotell der.

– Hvis man endrer reglene sånn at du skal ta karantenehotell ved det endelige bestemmelsesstedet – da kan det oppstå utfordringer. Så det er det spenning knyttet til. Men per i dag håndterer vi dette veldig greit.

I Trøndelag var det natt til tirsdag 325 gjester av totalt 440 tilgjengelige sengeplasser. Trøndelag har ett karantenehotell i Stjørdal og tre i Trondheim.

Fylket har også opsjon på ytterligere 160 rom som kan bli tilgjengelige på to dagers varsel, opplyser statsforvalter i Trøndelag Frank Jenssen.