MATBOKS: Alternativet til gratis skolemat på skolen, er mat medbragt i matboks eller matpakke - som på bildet - med horn, tomater, blåbær, ost og et eple. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rødgrønn enighet: Alle sultne på gratis skolemåltid

For første gang ser det ut til at et daglig gratis skolemåltid vil bli servert til alle elever i norsk skole. Etter Sp-landsmøtet i helgen ligger det an til et rødgrønt flertall for en ny skolemat-ordning i kommende stortingsperiode.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra før har både Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG vedtatt at et gratis skolemåltid skal inn i partienes programmer til stortingsvalget.

Lørdag sa også Senterpartiet med svært knapt flertall ja til innføring av et gratis skolemåltid både i grunnskolen og videregående- helt uten egenandeler:

«Senterpartiet vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal ikke kunne kreves egenandel,» heter det i formuleringen som ble vedtatt på partiets landsmøte lørdag.

les også Sp åpner for egenandel på skolemat – Ap og Sv går for gratis

FRUKT-FAN: Aleksander Øren Heen (Sp) bor i fruktbygda Sogndal, og fikk flertall for å få gratis skolemat inn i partiprogrammet på Senterpartiets landsmøte sist helg. Foto: Terje Bringedal, VG

– Vi er kjempefornøyd med at et flertall på landsmøtet gikk inn for et gratis skolemåltid, spesielt siden forslaget ble sendt inn fra vårt fylkeslag, sier Aleksander Øren Heen i Sogn og Fjordane Sp til VG.

Med få stemmers overvekt oppnådde forslaget flertall - etter at både programkomiteen og sentralstyret hadde åpnet for at man kunne kreve egenandel for skolematen.

les også Vedums store hamskifte

Dermed ser det ut til å bli flertall for å innføre et brødbasert smørelunsj-måltid i skolen, trolig innført helt eller gradvis fra skolestart i 2022. Spesielt basert på de siste målingene av stortingspartienes oppslutning og et sannsynlig regjeringsskifte etter valget.

Miljøpartiet De Grønne vektlegger at måltidet består av bærekraftige ingredienser.

– Å tilby gratis skolemat er et enkelt tiltak for å utjevne helseforskjellene. Barn og unges kosthold henger sammen med foreldrenes utdanningsnivå og inntekt, og om de har med mat på skolen. I tillegg er det bra om barn blir introdusert for bærekraftig og sunn mat tidlig, sier fungerende MDG-leder Arild Hermstad til VG.

les også Ny rapport: Fedme fører til mer sykdom enn røyking

Ferskt brød

Et gratismåltid er allerede prøvd ut på flere skoler, og elevenes synes å foretrekke brødbasert lunsj servert på skolen, viser en studie fra Høgskulen på Vestlandet fra 2020.

I studien, som er fra Verdal i Trøndelag, går det frem at elevene mente at det var flere fordeler med at skolen tilbød brød og pålegg:

Det var tidsbesparende, lettvint, bestående av fersk mat og mulighet til å forsyne seg flere ganger. Inntaket av grønnsaker og frukt gikk også tydelig

opp i smørelunsjmåltidet sammenlignet med matpakkemåltidet, viser studien.

OSLOFROKOST: Fra 1932 og før- og etter andre verdenskrig ble den berømte Oslofrokosten servert til elever på skolene i Oslo. Den bestod av en skonrok eller knekkebrød med margarin og brunost, grovt brød med pålegg som ost eller torskeleverpostei, en grønnsak eller frukt, helmelk og en skje med tran. Foto: NTB

les også De Grønne har landsmøte: – Vil doble prisen på kjøtt

Ulempene med smørelunsjen var først og fremst at det dannet seg køer når elevene skulle forsyne seg, og at hygienen var for dårlig.

Et utprøvd forsøk med varm lunsj var det større skepsis til. Mens en femtedel av de spurte sa at de spiste og likte maten som ble servert, svarte 56 prosent at de sjelden likte det som ble servert.

Kritikken gikk på at det ble ensidig med så mange suppelunsjer, og at de mettet lite, ifølge forskerne.

les også Eksperter: Maten som kan hjelpe mot demens, depresjon og hjerneslag

I årene 2007 til 2014 fikk mange elever utdelt gratis frukt og grønt i norsk skole. Den daværende rødgrønne regjeringen (Ap, Sp, SV) innførte en ordning som ga elevene i ungdomsskolene og kombinerte barne- og ungdomsskoler gratis epler, bananer eller gulrøtter. Men etter regjeringen Solbergs (H, Frp, V) inntog høsten 2013, så forsvant gratisordningen året etter.

SKOLEFRUKT: Servering av frukt og grønt har lenge vært praktisert i skolen. Her er det elever ved en skole i Trondheim som gjør seg klar til å «hugge inn». ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Gorm Kallestad / NTB

les også Håvard Nielsen lever som glutenallergiker og spiser vegansk – fikk «ny» fotballkropp

Prosjektleder Tore Angelsen i Skolefrukt, har lagt merke til de rødgrønne partienes prioritering av en ny gratisordning.

– Det blir spennende å følge med på denne prosessen videre, sier Angelsen, som minner om at en innføring av gratis skolemat med brød, pålegg, melk og frukt vil kreve forberedelser og utstyr.

– Innføring av gratis skolefrukt medførte en kostnad på i overkant av 200 millioner kroner årlig. Men et eventuelt gratis skolemåltid blir selvsagt mer omfattende, og vil kreve en større infrastruktur, sier Angelsen til VG.

Skolefrukt er eid og drevet av Helsedirektoratet og Opplysningskontoret for frukt og grønt i fellesskap.