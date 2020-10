Nytt tak på egenandeler: 3183 kroner

Regjeringen vil slå sammen de to takene for egenandel i frikort-ordningen for helsetjenester. Det nye taket foreslås økt til 3183 kroner.

I dag er egenandel-tak 1 på 2460 kroner, mens tak 2 er 2176 kroner. Besparelsen for folketrygden er 332 millioner kroner, ifølge budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Sylvi Listhaug (FrP) mener det er smålig av regjeringen å heve taket på egenandelen i frikortordningen.

– Regjeringen vil sende en ekstraregning til syke mennesker gjennom å øke egendelene både på medisiner, legebesøk og behandling. Det er smålig og usosialt, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug (FrP), i en pressemelding.

SMÅLIG: Sylvi Listhaug synes ikke mye om regjeringens planer for å øke taket for egenandelen i frikort-ordningen. Foto: Frode Hansen

Men Sveinung Stensland (H) forsvarer endringen.

Han sier sammenslåingen vil gi lavere egenandelsutgifter til de som oppnår frikort ved begge takordningene, eller som har høye utgifter under begge takene.

– Å slå sammen tak 1 og tak 2 vil føre til at de om lag 188 000 pasientene som i dag betaler de høyeste egenandelene, vil spare 1453 kroner i året ved sammenslåingen, og raskere få gratis helsetjenester, sier Stensland til VG.

Stensland viser til at regjeringen samtidig foreslår å sette av 60 millioner kroner til skjerming av utsatte grupper som kan få utfordringer med høyere egenbetaling.

Drøyt 1 million nordmenn vil få høyere utgifter. Økningen vil bli på inntil 723 kroner i året, skriver NTB.

