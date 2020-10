UTVIDER SKJENKETIDENE: Utesteder i Drammen kan nå skjenke alkohol frem til klokken ett, og holde dørene åpne til klokken halv to. Foto: Jan Ovind

Trosser lokalt smittevernråd: Innfører gradvis gjenåpning av utelivet

Smittevernrådet i Drammen kommune har anbefalt skjenkestopp klokken halv ett. Torsdag vedtok kommunestyret at utelivet kan holde kranene åpne til klokken ett – med planer om ytterligere utvidelser av skjenketidene.

Fra og med 12. oktober lettet regjeringen på en rekke nasjonale coronatiltak. Blant annet ble nasjonal skjenkestopp ved midnatt avviklet, som gjør at kommuner nå kan gjøre lokale vurderinger basert på smittesituasjonen.

Torsdag bestemte kommunestyret i Drammen at utesteder må stoppe skjenkingen klokken ett – og stenge dørene klokken halv to. Dersom smittesituasjonen tillater det, vil skjenketidene utvides til klokken 02.00 den 10. november.

Hvis smittepresset fremdeles er lav i desember, vil skjenke- og åpningstidene gå tilbake til normalt, til henholdsvis klokken tre og halv fire.

– Sårbare om man skulle få en økning

Leder av smittevernrådet i Drammen kommune, Madli Indseth, sier at de rådet kommuneledelsen til å innføre skjenkestopp klokken halv ett og stenging av utesteder klokken ett. Det er de samme retningslinjene som kommunen innførte i sommer, før de nasjonale retningslinjene kom.

– Rådmannen la frem forslag om å ha det samme lokale vedtaket som vi hadde i sommer, i tråd med de rådene vi hadde gitt, sier Indseth til VG.

Hun sier at bakgrunnen for rådet er å unngå lokale smitteklynger.

– Vi vet at FHI utpeker massesmittehendelser som en viktig pådriver i pandemien, og vi ser eksempler fra andre store kommuner som har smitte knyttet til utesteder. Det er en del smittetilfeller i Drammen kommune, og vi er sårbare om man skulle få en økning i smitten, sier Indseth.

Fremskrittspartiet var blant partiene som ønsket å la utestedene gå tilbake til vanlige åpningstider, med skjenking til klokken tre.

– Drammen har ikke hatt smitte knyttet til serveringssteder siden juni. Utestedene har drevet smittevern på en nøye og god måte, og da blir det feil å fortsette å holde de stengt, sier Ulf Erik Knudsen, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Drammen til VG.

Ordfører: – En forsiktig utprøving

Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg (Ap), tror at en gradvis gjenåpning av utelivet vil gjøre at de beholder kontroll på smittespredningen, til tross for at kommunen nå er «rød» med 29,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

– Ser vi en stor endring i smittesituasjonen fremover, må vi vurdere om vi skal gå tilbake igjen, sier hun.

Berg sier at anbefalingen fra lokale helsemyndigheter om skjenkestopp klokken halv ett var forventet, men at den gradvise utvidelsen av skjenketidene ble foreslått på bakgrunn av smittevernråd i tillegg til tilbakemelding fra politi, vakttjenester og næringslivet.

– Fra et rent smittevern-perspektiv er det forståelig. Men vedtaket er basert på smittetallene som er i dag, og er en forsiktig utprøving, sier hun til VG.

ÅPNER OPP: Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg (Ap), sier at kommunen vil gjøre nye vurderinger før ytterligere utvidelser av skjenketidene. Foto: Frode Hansen

At det ikke har blitt registrert smitte i tilknytning til utesteder i kommunen siden juni, sier ordføreren kan være fordi at de allerede 3. juli bestemte at utestedene måtte stenge kranene klokken halv ett.

– Det kan være en effekt av at det har vært restriktive regler rundt skjenking gjennom hele perioden, så vi følger med på om det skjer en endring. Det viktigste er at folk forholder seg til retningslinjene og smittevernrådene, sier hun.

