Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) vil forlenge unntaket i fraværsreglene i videregående skole. Foto: Jil Yngland / NTB

Melby vil ha endringer i fraværsreglene på videregående skole ut skoleåret

Ikke før høsten 2021 trenger elever i videregående skole å dra til fastlegen for å dokumentere sykefraværet sitt, foreslår kunnskapsminister Guri Melby (V).

Selv om de vanlige kravene til dokumentasjon ikke skal gjelde, må elever under 18 år fortsatt få en bekreftelse fra sine foresatte. Men elever over 18 år kan altså bruke egenmelding.

Målet med forlengelsen er å forhindre at elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal føle seg presset til å gå på skolen.

– Det er viktig at elevene følger rådene som er gitt om når de skal møte på skolen. Vi forlenger unntaket i fraværsreglene for å unngå at elever i karantene eller med milde symptomer på luftveisinfeksjon likevel møter på skolen, sier Melby i en pressemelding.

Hun forteller at regjeringen foreslår dette allerede nå for å gi skolene og elevene mest mulig ro og et forutsigbart skoleår i det som er en krevende tid for mange.

Regjeringens forslag gjelder både offentlige skoler og friskoler. Fristen for høringen er 27. oktober.

Publisert: 20.10.20 kl. 12:00

