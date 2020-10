FLERTALL I DAG: Frps Per-Willy Amundsen mener dagens vedtak i justiskomiteen på Stortinget vil bedre integreringen i Norge. Foto: Tore Kristiansen

Stortingsflertall forbyr søskenbarnekteskap

Et flertall i Stortingets justiskomité gikk torsdag inn for å forby søskenbarnekteskap. De gikk også inn for å lovfeste at foreldre skal avverge kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Ap og Frp feirer seieren.

Aps integreringspolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen, sier det er en viktig seier at det er flertall for forbud mot søskenbarnekteskap.

– Dette har vært en viktig kampsak for Arbeiderpartiet og et stort gjennombrudd for kvinners frihet og rett til å velge hvem de skal leve med. Når det i tillegg er stort flertall for å bekjempe tvangslemlestelse og tvangsekteskap, så kan vi feire en stor likestillingspolitiske seier, som vil gi mye større frihet for kvinner, spesielt innvandrerkvinner, sier hun.

FEIRER: Aps integreringspolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen, sier det er en stor seier for likestillingen i Norge. Foto: Hallgeir Vågenes

Også i Frp feires det.

– Vi har vunnet to viktige seire i dag. Vi har kjempet for å få til et forbud mot søskenbarnekteskap siden begynnelsen av 2000-tallet. Det har vært altfor vanlig i deler av innvandrermiljøet å hente ektefelle fra familien i opprinnelseslandet, sier Frps talsperson i komiteen, Per-Willy Amundsen til VG.

Det som vippet flertallet var at Senterpartiet støttet forslaget.

– Den andre seieren er at en tilnærmet samlet komité, utenom SV, går inn for avvergingsplikt for kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Det betyr at foreldre kan straffes hvis de ikke stanser kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

– Bedre integrering

Han legger til:

– Dette er veldig viktig tiltak for bedre integrering. Søskenbarnekteskap, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap foregår i og bidrar til lukkede kulturer i deler av innvandrerbefolkningen. Disse forholdene motvirker integrering og vi er veldig glade for at et flertall i Stortinget nå går inn for disse lovendringene.

I dag er det bare avvergingsplikt for enkelte yrkesgrupper, som helsepersonell og lærere, som har en lovpålagt plikt til å avverge kjønnslemlestelse.

– Det at foreldre nå skal straffeforfølges hvis de ikke hindrer at barna deres utsettes for kjønnslemlestelse, er et stort og viktig steg for å hindre at barn utsettes for noe så grusomt, sier Amundsen.

Staalesen sier det var de som fremmet forslaget.

– Tidligere har det bare vært Ap og Frp som har vært for et slikt forbud. I løpet av syv år greide ikke Frp å få til dette i regjeringsposisjon. Vi registrerer også at Abid Raja åpenbart ikke har innflytelse i regjeringspartiet Venstre, sier hun.

Raja har tidligere stilt seg bak et forbud mot søskenbarnekteskap.

Høyre: – Jævelskap

I august skrev VG at også Høyres programkomité vil ha et slikt forbud.

Torsdag støtter Høyre forslaget om avvergingsplikt for foreldre når det gjelder kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, men går av tekniske årsaker mot å støtte forslaget om å forby søskenbarnekteskap.

– Det er på høy tid at det ikke bare er enkelte yrkesgrupper som har avvergingsplikt for å hindre kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Nå får også foreldre en lovpålagt plikt til å hindre at barn utsettes for denne jævelskapen, sier Høyres talsperson i justiskomiteen, komiténestleder Peter Frølich.

– Men dere stemte mot å forby søskenbarnekteskap, selv om dere er for forbud?

– Ja, det kan virke litt underlig etter at Høyres programkomité enstemmig gikk inn for et forbud. Men vi kan ikke bare kaste oss på forslag i Stortinget uten en forsvarlig behandling og høring. Derfor venter vi til et lovforslag og grundig beslutningsgrunnlag er på plass fra regjeringen. Det jobber regjeringen med nå.

Leder i Norsk Innvandringsforum, Athar Ali, har tidligere vært negativ til et forbud.

– Jeg synes ikke det er riktig å forby ekteskap mellom søskenbarn. Det må jo bygge på frivillighet. Jeg er selvsagt imot enhver form for tvang og press. Men når det er sagt, så tenker jeg at folk må få velge selv hvem de skal gifte seg med, sa Ali til NRK i sommer.

Oslo-politiet har tidligere uttalt at de ønsker et forbud.

