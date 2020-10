OPPTATT AV UTDANNING: Arina Aamir vil bruke muligheten til å sette søkelys på utdanning for unge kvinner. Foto: Privat

Arina Amir (15) blir statsråd for en dag

Arina Aamir (15) får overta stolen til utviklingsministeren den 13. oktober. Hun har ett tema hun kommer til å prioritere denne dagen.

– Det er viktig at unge jenter er med på å ta viktige avgjørelser som vil påvirke andre jenters fremtid til det bedre, sier Aamir til VG.

Hun vil jobbe spesielt med utdanning som på statsråd-dagen.

– Utdanning for alle jenter er noe jeg brenner for, og mange av de jentene som har mistet retten til skolegang har ikke en stemme som kan påvirke samfunnet de lever i. Det er nettopp derfor det er så viktig at jenter som Malala, Roya Mahboob og nå også meg selv blir stemmen til de jentene som ikke har en, sier Aamir.

«Girls Takeover»

«Jobbskiftet» er den 13. oktober i forbindelse med «Girls Takeover», som er et årlig Plan International-prosjekt. Ledere i bedrifter, organisasjoner eller stat gir fra seg sjefsstolen for én dag til en tenåringsjente i forbindelse med FNs jentedag 11. oktober.

Målet er å fokusere på bærekraftsmål 5 om likestilling og jenters rettigheter.

– Mange av de jentene som har mistet retten til skolegang har ikke en stemme som kan påvirke samfunnet de lever i, sier Arina Amir. Foto: Privat

Vil jobbe sammen

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) opplyser at han deler engasjementet med vikaren.

– Arina og jeg deler engasjementet for rett til utdanning. Vi må sørge for at utdanningsmulighetene er like og inkluderende. Særlig for jenter, som har dobbelt så høy risiko for å miste skolegang i og etter konfliktsituasjoner, og som i større grad enn gutter hindres i å ta utdanning, sier Ulstein.

Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Mer utsatt

Ifølge Ulstein skal de særlig jobbe sammen om å stoppe vold.

– Når skolene er stengt slik som nå under pandemien, er jentene mer utsatt for vold i hjemmet, barneekteskap, tvangsekteskap og tenåringsgraviditet. Derfor er det spesielt viktig å sørge for at jentene kommer tilbake til skolen når den åpner igjen. Dette skal både Arina og jeg jobber for, sier Ulstein.

Gikk til politiet etter kronikk

Arina Amir har tidligere opplevd negative sider ved å engasjere seg. 15-åringen skrev i høst flere kronikker i norske aviser om rasisme og har deltatt i TV-debatter. I etterkant opplevde hun hets og trusler som hun politianmeldte. Hun måtte blant annet få hemmelig telefonnummer:

– Jeg har også fått telefoner med trusler om at jeg skal gå og henge meg, men det har jeg da ikke bevis på. Jeg forventet å møte litt motstand da kronikkene kom ut, men at det skulle komme så ut av kontroll var jeg ikke forberedt på, sa hun til VG den gang.

