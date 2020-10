HELT STENGT: Denne kampesteinen falt fra rundt 800 meter og rett ned på E6. Det er et stort hull der steinen traff, og flere store sprekker i asfalten. Foto: Statens vegvesen

Kampestein stenger E6 i Troms: – Folk må smøre seg med tålmodighet

En stein på størrelse med en liten hytte har rast fra fjellet ned på E6 i Storfjord kommune. Det skaper trøbbel for dem som skal komme seg rundt i nord.

E6 ved Falnesodden i Storfjord i Troms fylke er fremdeles stengt tirsdag ettermiddag, over et døgn etter at en stor stein raste og knuste deler av veien.

Framtid i Nord skriver at det er svært lange fergekøer på den anbefalte omkjøringsveien.

Steinen raste fra om lag 800 meters høyde, og har laget et stort hull som er nesten like bredt som et helt felt av veien. Det er også dype sprekker i asfalten, skader på autovern, og flere steinblokker spredd ut over en strekning på 250 meter.

Fare for flere ras har gjort arbeidet med å få veien kjørbar igjen utfordrende, og Statens vegvesen har tatt i bruk drone og helikopter for å få oversikt over området.

– Vi ser vi er nødt til å bruke en entreprenør for å sikre berget og renske ned noe stein før vi kan begynne å reparere veien, sier seksjonsleder Knut Øvervoll i Statens vegvesen.

Det at E6 er stengt gjør det svært utfordrende å komme seg nord for Tromsø.

– Det er lang omkjøring for veldig mange. Det går an å kjøre om Sverige og Finland, men det er ikke bare bare det heller i coronatiden. Så det er store utfordringer for næringslivet og for folk flest nå, forteller divisjonsdirektør for samferdsel i fylkeskommunen, Bjørn Henrik Kavli.

Den anbefalte omkjøringen er fylkesvei 868, via Furuflaten og med ferge over Lyngenfjorden.

– Det er selvfølgelig mye venting på fergesambandet. Den er jo ikke dimensjonert for all trafikken samlet sett som går inn til Tromsø. Det blir mye køståing og mange varer som ikke kommer frem, men folk må smøre seg med tålmodighet, sier Kavli.

Fergen som vanligvis bare går på dagtid, går nå døgnet rundt for å forsøke å få folk frem. Den har Statens vegvesen rekvirert.

– De fergene stopper vanligvis om kvelden, men vi har avtalt med dem at de går rundt hele natten også. Det vil de fortsette å gjøre fram til veien er åpnet igjen, forteller Øvervoll.

Men det går ikke smertefritt for fergemannskapene som forsøker å bøte på de lange køene.

På Facebook kommer Bjørklids Fergerederi med en innstendig bønn til de reisende:

«Våre billettører opplever allerede sjikanering fra flere reisende og vi ønsker ikke at det skal fortsette gjennom denne spesielle situasjonen vi nå er i.

«Vennligst vis normal respekt for alle de personene som er villige til å stå på ekstra gjennom natten, slik at flest mulig kan komme seg dit de er på tur.»

