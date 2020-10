Smittesituasjonen i Oslo: Viderefører alle coronatiltak

Smittetrykket i Oslo er så høyt at det er nødvendig å videreføre alle coronatiltakene som ble innført for to uker siden. – Et urovekkende høyt tall, sier byrådsleder Raymond Johansen om antall nye smittetilfeller i hovedstaden.

Det er heller ikke mulig å innføre noen av regjeringens planlagte nasjonale smitteverntiltak fra 12. oktober i Oslo:

En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne

Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves

Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer

Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter

– Vi har vurdert alle lettelsene svært grundig opp mot vår lokale smittesituasjonen. Konklusjonen er klar: vi må for øyeblikket ha strengere regler i Oslo enn resten av landet, sier byrådslederen.

For to uker siden besluttet byrådet i Oslo å stramme inn coronatiltakene. Blant annet ble det påbudt med bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand, og midlertidig forbudt med innendørsarrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

Det er disse tiltakene som nå videreføres.

Det er ingen tegn til nedgang i smitten i Oslo, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tidligere torsdag. Han mener hovedstaden risikerer å havne i samme situasjon som store deler av Europa, der man nå går inn i en ny alvorlig smittebølge.

Til stede på pressekonferansen var også politimester Beate Gangås. Johansen minnet befolkningen på at brudd på smittevernloven er kriminelt. Politiet har den siste tiden gitt flere bøter, særlig på grunn av brudd på karantene- og isolasjonsplikten.

Mye tyder ifølge byrådslederen på at smittetallene henger sammen med høstferien. Omtrent 3000 færre tester ble gjennomført i høstferien enn uken før.

– Mange oslofolk har vært bortreist i høstferien. Folk har vært samlet på små hytter i kommuner med færre begrensninger og har utsatt testingen til de kommer hjem, sier han.

