Smittesituasjonen i Oslo: Fraråder julebord

Smittetrykket i Oslo er så høyt at det er nødvendig å videreføre alle coronatiltakene som ble innført for to uker siden. Slik situasjonen er nå kan ikke byrådet oppfordre bedrifter til å arrangere julebord.

Oppdatert nå nettopp

Det er i Oslo heller ikke mulig å innføre noen av regjeringens planlagte lettelser gjennom nasjonale smitteverntiltak. Det gjelder blant annet oppheving av nasjonalt skjenkestopp ved midnatt og trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.

– Vi har vurdert alle lettelsene svært grundig opp mot vår lokale smittesituasjonen. Konklusjonen er klar: vi må for øyeblikket ha strengere regler i Oslo enn resten av landet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om de nasjonale lettelsene som gjelder fra og med 12. oktober.

For to uker siden besluttet byrådet i Oslo å stramme inn coronatiltakene.

Blant annet ble det påbudt med bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand, og midlertidig forbudt med innendørsarrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Det er i hovedstaden heller ikke mulig å samles mer enn ti personer privat.

Det er disse tiltakene som nå videreføres.

– 30 prosent av smitten i Oslo har ukjent opphav. Da er det risikabelt å åpne for at flere folk skal møtes ute, sier byrådslederen.

Statsminister Erna Solberg (H) kom for tre dager siden med en oppfordring til bedrifter om å arrangere julebord for sine ansatte. Denne oppfordringen kan ikke gjelde for Oslo så lenge smittesituasjonen er som i dag, påpeker Johansen.

Han minnet samtidig oslobefolkningen om å huske på smittevernreglene når man reiser til andre deler av landet.

– Husk at hva du gjør de neste ukene og månedene kan avgjøre om du faktisk får reist hjem til jul. Du kan bli pålagt karantene rett før avreise. Å sitte på studenthybelen gjennom julefeiringen kan bli konsekvensen av uforsiktighet eller uflaks, sier Johansen.

Det er ingen tegn til nedgang i smitten i Oslo, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tidligere torsdag. Han mener hovedstaden risikerer å havne i samme situasjon som store deler av Europa, der man nå går inn i en ny alvorlig smittebølge.

– Minst mulig selskaper og sammenkomster

Johansen var under pressekonferansen opptatt av å understreke det personlige ansvaret. Det er vår alles plikt å forhindre spredning av sykdom, mener han.

– Vi må ikke tøye regler og samle flest mulig folk innenfor den tillatte grensen. Da vi innførte regelen om maksimalt ti personer i sammenkomster fikk vi mange spørsmål: «Kan akkurat mitt selskap være greit?».

– Vi må snu måten vi tenker på folkens, sier byrådslederen og utdyper:

– Det betyr minst mulig private selskaper og sammenkomster, færrest mulig barnebursdager. Jeg skjønner det er vanskelig, men vi vil for all del unngå å stenge barnehager og skoler.

Flere europeiske storbyer er slik Nakstad påpekte på vei inn i en ny alvorlig smittebølge. I Roma har det blitt innført påbud om munnbind utendørs og Paris er i ferd med å gå inn i en ny unntakstilstand.

Samtidig frykter WHO såkalt coronaapati, altså at folk er lei av å forholde seg til smittevernregler. Byrådslederen beskriver det som en kraftig påminnelse for dem som fatter beslutninger.

– Derfor må vi sikre at folk forstår hvilke regler som gjelder og kjører hardt på kommunikasjonstiltak, særlig mot unge voksne der smitten øker mest og mange ikke er redde for å bli syke. Samtidig er jeg sikker på at denne gruppen vil ha hverdagslivet mest mulig tilbake til normalt; det får vi bare til ved at smittetallene går ned, sier Johansen.

Smitte kobles til høstferien

Mye tyder ifølge byrådslederen på at de høye smittetallene i Oslo henger sammen med høstferien. Omtrent 3000 færre tester ble gjennomført i høstferien enn uken før.

– Mange oslofolk har vært bortreist i høstferien. Folk har vært samlet på små hytter i kommuner med færre begrensninger og har utsatt testingen til de kommer hjem, sier han.

Til stede på pressekonferansen var også politimester Beate Gangås. Johansen minnet befolkningen på at brudd på smittevernloven er kriminelt. Politiet har den siste tiden gitt flere bøter, særlig på grunn av brudd på karantene- og isolasjonsplikten.

Publisert: 08.10.20 kl. 13:06 Oppdatert: 08.10.20 kl. 13:57

