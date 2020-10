Regjeringen skal se på nye tiltak innen kort tid

Som følge av økt smitte i Europa og flere steder i landet, varsler regjeringen nye nasjonale tiltak i neste uke.

Når statsminister Erna Solberg (H) taler på dagens pressekonferanse om coronasituasjonen i Norge, er hovedpoenget at regjeringen nå skal se på om det er behov for nye tiltak innen kort tid.

Årsaken er at smittetallene stiger kraftig i flere europeiske land. Dette bekymret regjeringen, særlig fordi selv om Norge har forholdsvis lave smittetall, øker antall sykehusinnleggelser og antall smittede.

– Selv om Norge har forholdsvis lave smittetall, registrerer vi at antallet sykehusinnleggelser og antall smittede har steget den siste tiden, sier Solberg under pressekonferansen.

– Jeg er bekymret.

Solberg varsler nye, nasjonale tiltak vil innføres i neste uke. I mellomtiden ber hun folk begrense hvor mange man omgås i helgen som kommer.

– Hver og en av oss må tenkte over hvor mange vi omgås. Jo færre vi møter, jo mindre vil viruset spre seg, sier hun.

– Alternativet er mer smitte, flere dødsfall og enda strengere tiltak. Når vi velger å ha flere tiltak neste uke og stramme litt til så er det fordi om vi tar et krafttak i november så er det større sannsynlighet for en normal julefeiring med familien der hjemme.

Torsdag ble det registrert 270 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Det er det høyeste smittetallet på ett døgn siden 26. mars i landet.

Det nå 17.234 registrerte tilfeller siden utbruddets start.

De siste 14 dagene er smittetallet i Norge 24,4 per 100.000 innbyggere.

Smittetrenden i Norge er flat, men 18 kommuner har stigende smittetrend, viser VGs oversikt.

– Det er tydelig at vi må gjøre endringer for å lykkes med å fortsatt ha kontroll på pandemien i Norge. Først og fremst må vi sørge for at etterlevelsen av de nåværende rådene og tiltakene styrkes, det er for mange eksempler på at smittevernet glipper i praksis, og vi må jobbe mer målrettet mot miljøer og situasjoner der vi vet smitterisikoen er størst, sa Espen Nakstad i Helsedirektoratet til NRK tidligere fredag.

Publisert: 23.10.20 kl. 13:00