PRESENTASJON: Politioverbetjent Morten Østraat og politibetjent Anders Svendsen viser frem de nye politibilene og de digitale løsningene som skal gjøre arbeidsdagen mer effektiv. Foto: Frode Hansen

Nye tall: Politiet kommer frem raskere enn før

OSLO S (VG) Politiet får snart splitter nye politibiler, men de når allerede nasjonale krav om responstid for aller første gang.

Nå nettopp

Fra starten av neste år kan du se de splitter nye politibilene som etter hvert vil rulle rundt på norske veier.

Alle bilene får integrerte datamaskiner, noe som gjør at politiet får gjort mer saksbehandling i felt uten å stikke tilbake til kontoret.

Et mål er at de nye løsningene kan virke inn på politiets responstid, ifølge Justisdepartementet.

– Med nytt utstyr vil vi kunne løse oppgavene veldig mye bedre når vi kommer frem til oppdrag. Istedenfor å måtte kjøre inn og gjøre mye inne, så kan vi gjøre veldig mye mer der ute, sier politioverbetjent Morten Østraat til VG.

– Så vi er med på en liten revolusjon, sier han.

SE VIDEO: Slik blir de nye politibilene.

De nye bilene som fases inn ved årsskiftet skal leases og avtalen har en totalramme på 1,3 milliarder kroner. Politidistriktene bestemmer selv om de vil benytte avtalen.

Innfrir krav for første gang

Politiet når nå også for aller første gang kravene om responstid på et nasjonalt nivå for både på små, mellomstore og store steder.

– Det er kjempefint at vi når kravene i alle de tre tettstedskategoriene, men det er på nasjonalt nivå. Det er forskjeller mellom distriktene og fortsatt slik at vi jobber hardt med at alle når kravene, sier seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet til VG.

– Den jobben vet jeg politiet tar på alvor og jobber med å nå, sier justisminister Monica Mæland (H).

forrige















fullskjerm neste NYTT UTSTYR: Det er lagt stor vekt på arbeidsforholdene i de nye bilene og systemene er integrerte fra starten av. Her viser politioverbetjent Morten Østraat frem en innsatslederbil.

Da politireformen ble innført i 2015 begynte man å måle responstid for politiet. Altså hvor raskt det tar fra politiet mottar en melding om en hendelse til første politienhet er på stedet.

Fra mai til og med august i år var gjennomsnittlig responstid 30 minutter for de minste stedene, 19 minutter for steder fra 2000 opp til 19.999 innbyggere og 11 minutter for de største stedene.

Dagens krav til responstid ble innført i 2017.

Krav til responstid Kravene har siden 2017 vært at politiet skal nå frem til hendelser innen 11 minutter på tettsteder med over 20.000 innbyggere, 19 minutter for steder mellom 19.999 og 2000 innbyggere og 32 minutter for de minste stedene. Politiet når i andre tertial i år, altså de fire månedene fra mai til august, kravene i alle de tre kategoriene på nasjonalt nivå. Responstiden nasjonalt var i gjennomsnitt 11 minutter de største stedene, 19 minutter for de nest største og 30 minutter for de minste. Det er imidlertid forskjell mellom distriktene og disse tallene er ifølge Justisdepartementet ikke kvalitetssjekket enda. I tillegg blir 97,9 prosent av alle anrop til nødnummeret 112 besvart innen 20 sekunder. Kravet er at det skal skje med 95 prosent av anropene. Vis mer

– Tar tid å gjennomføre

– Hvorfor tok det så lang tid før politiet nådde målene?

– Politireformen er ikke ferdig. Mange snakker som om den er tilbakelagt. Noen vil reversere den. Jeg vil videre. Politireformen skal gjennomføres nå og evalueres i 2022. Vi vet at det tar tid å gjennomføre noen av målene som ble satt, men jeg er veldig fornøyd med at vi er der vi i er i dag, sier Mæland.

INSPISERER: Monica Mæland fikk nøye oppvisning av kvalitetene til de nye politibilene. Foto: Frode Hansen

Hun mener at de mobile løsningene i politibilene er en viktig del av fremtidens politi, fordi de lar politiet løse mer i felt.

– Svenskene har bobilkontor. Hvorfor har vi ikke det i Norge?

– Jeg hører at noen er veldig mot bobilkontor. Jeg er veldig for mobile løsninger. Det vi har sett her er en mobil løsning, sier Mæland.

Hun viser her til den vedvarende kritikken fra Senterpartiet, som mener at regjeringen har bygd ned nærpolitiet.

SP-POLITIKER: Jenny Klinge er glad for nye biler, men sier at det ikke har blitt flere politipatruljer på norske veier. Foto: Roger Neumann

– Flinkere å legge ned

Justispolitisk talsperson Jenny Klinge i Senterpartiet synes det er bra at politiet nå får nye biler, men sier at det ikke løser problemet.

–Det er jo flott at regjeringen plutselig nå, et år før valget, tar seg råd til å styrke bilparken til politiet. Likevel er det verdt å peke på at de ikke på noen måte har klart å få mer politi på hjul de siste årene, slik forventningene var, sier Jenny Klinge til VG.

– Gjennom politireformen la de ned over 120 lensmannskontorer for å få flere politipatruljer på norske veier. Det har vist seg at de er flinkere til å legge ned kontorer enn å satse på patruljer, for å si det sånn. Så det skal bare mangle at selve bilparken nå får et løft.

Publisert: 22.10.20 kl. 20:04

Les også