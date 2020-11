VGs Krimpodden tar deg tettere på norsk krim - hver torsdag. Foto: VG

Hør Krimpoddens episode om Ørje-drapet

Nå skal politiets cold case-gruppe se på det 20 år gamle uløste drapet på Marit Ødegård.

20 år har gått siden 76 år gamle Marit Ødegaard ble funnet av sin datter - drept i sitt eget hjem, med tape over øynene. Det brutale drapet er fortsatt ikke er oppklart av politiet.

Nå har datteren Bente Ødegaard Fjeld fått nytt håp. Kan politiets “cold case”-gruppe se på saken igjen?

- Jeg skal ha det svaret. Det gleder jeg meg veldig til, for at de som er mistenkeliggjort og har fått rykte på seg - at de kan få renvasket seg.

Etter 15 måneders etterforskning av drapet siktet politiet en lokal mann i saken. Mannen heter Trond Helge Fjell.

– Jeg skjønner jo det at det pekte mot meg. Men det er mange som visste at hun hadde penger i hus, det var allmenn kjent, sier Fjell til Krimpodden i dag.

Møtte datteren

Fjell satt i varetekt i 112 dager. Han har hele tiden holdt fast ved at det ikke er han som har tatt livet av Ødegaard, selv om han innrømmer å ha planlagt å rane henne på et tidligere tidspunkt.

Det fantes ingen tekniske bevis mot han og han ble løslatt. Saken ble henlagt på bakgrunn av bevisets stilling.

Her ble Trond Helge Fjell siktet for drapet på Ødegaard. Her fotorafert med sin forsvarer Harald Otterstad, Foto: Jan Johannessen

I episoden hører du om møtet mellom Fjell og datteren Bente, som for første gang siden Ødegaard ble drept møttes for å prate ut.

Politiet ser på saken

Espen Erdal jobber i dag i politiets cold case-gruppe, men da Ødegård ble drept i 2000 var han en av Kripos-etterforskerne på saken.

– Det er jo en sak som alltid har vært med meg, og det er klart at man har et inderlig ønske og et løpende håp om at man skal få en løsning på det. Og ikke minst for at de etterlatte skal få et svar, sier Erdal til Krimpodden.

Han vil ikke si hvilke metoder cold case-gruppen nå skal gå inn i den gamle, uløste saken igjen.

– Jeg veldig åpen for at politiet inkludert meg selv gjør feil og har gjort feil, og det eneste håpet og ønsket og målet vi har er er å finne frem til det riktige svaret.

