Hør Krimpoddens episode om Lindéns tilregnelighet

Nå har de sakkyndige ombestemt seg. Er det mulig for en tiltalt å «lure» seg til utilregnelighet?

Denne uken har de sakkyndige gjort helomvendig i synet på drapstiltalte Makaveli Lindéns tilregnelighet da han ranet og drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) i en leilighet på Majorstua høsten 2018.

Krimpodden har fulgt politiets jakt på Lindén gjennom Europa, der han til slutt ble pågrepet av fransk politi.

– Han ble sett på som ekstremt farlig. I de innledende avhørene hadde han oppført seg svært truende og voldelig mot politivakten, forteller den franske statsadvokaten, Pascal Labonne-Collin.

Sakkyndige snur

I desember i fjor konkluderte rettspsykiaterne Agneta Nilsson og Anne Lill Ørbeck enstemmig og under sterk tvil med at Lindén var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet.

De to har vært til stede i Oslo tingrett for å observere Lindén under rettssaken denne uken.

Nå har de sakkyndige snudd i sin vurdering, og mener Lindén likevel ikke var tilregnelig under drapsgjerningen.

Vanskelig vurdering

I ukens episode av Krimpodden forteller også psykologspesialist Pål Grøndahl hvordan sakkyndige går frem for å vurdere tvilstilfeller i norske rettssaler.

Han sier det er teoretisk mulig at enkelte drapstiltalte har «lurt» de sakkyndige til å vurdere de som utilregnelige, men at han tror det hører med til sjeldenhetene.

– Jeg kan ikke garantere at jeg ikke har blitt lurt noengang. Men det går kanskje snarere oftere den andre veien. At folk kanskje har lurt meg sånn at jeg ikke har sett at de har vært syke.

Lindén er også mistenkt for å ha drept belgiske Johanna Jostemeling mens han var på flukt. I retten nevner han ikke å ha vært i Belgia.

Publisert: 22.10.20 kl. 05:20

