Hør Krimpoddens episode: Dette kan avgjøre Bertheussen-saken

Fredag faller dommen i den høyprofilerte saken mot Laila Bertheussen. Sto hun bak truslene mot samboeren Tor Mikkel Wara, eller mener retten at hun uskyldig?

I den ferske Krimpodden-episoden gjennomgår VGs krimekspert Øystein Milli, kommentator Astrid Meland og programleder Tor-Erling Thømt Ruud de viktigste bevisene i saken.

Bertheussen har selv omtalt omstendighetene i saken som «tilfeldigheter», og nekter straffskyld.

Vinteren 2018–2019 er det noen som tagger «rasisit» på husveggen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara, og senere et hakekors på bilen hans. Noen tenner på søppelkassen utenfor familiens hus i Oslo, tenner på bilen og legger et brev med hvitt pulver i postkassen.

NEKTER STRAFFSKYLD: Laila Bertheussen (innfelt rettstegning) nekter straffskyld i trusselsaken mot samboeren Tor Mikkel Wara. Foto: Krister Sørbø, VG

Tiltalen av Waras samboer slo ned som en bombe.

I løpet av ti uker i retten fikk vi høre partenes forklaringer. Aktoratet har lagt ned påstand om to års ubetinget fengsel for Bertheussen, blant annet for «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet». Mens Bertheussens forsvarere ber om full frifinnelse.

Fredag faller dommen.

