Hør Krimpoddens episode: Dette avslører språket i trusselbrevet

Politiet gjør nye analyser av det omdiskuterte trusselbrevet i Lørenskog-saken. Hvem står bak kravene om løsepenger? Språkprofessor mener språket tyder på at det kan være flere forfattere.

«Vi har din kona Anne-Elisabeth. Om du vill see henne igjen. Du vill lese og følg instrukstioner perfekt.»

Slik starter det fem sider lange brevet, som Tom Hagen hevder han fant hjemme i Lørenskog den dagen kona forsvant.

To år og tre måneder etter har saken status som et uoppklart drap hos politiet. Trusselbrevet er fortsatt et av politiets viktigste bevis i saken, og analyseres nå på nytt.

I Krimpoddens ferske episode har Marit Julien, språkprofessor i norsk, gått over brevet med lupe og gjort seg noen interessante funn.

– Det kan være flere personer involvert, sier Julien.

Hør begrunnelsen hennes i Krimpoddens episode her:

VGs krimkommentator Øystein Milli har tidligere lansert teorien om at brevet er skrevet av en skandinaver. Politiets språkeksperter mener på sin side at det er skrevet av noen utenfor Skandinavia.

I Krimpodden får Milli støtte av blant annet språkprofessor Julien, som forteller hvilke ord og uttrykk hun mener avslører avsenderen.

Sindre Hopland, økonomijournalist i E24, analyserer det økonomiske aspektet i trusselbrevet. Henger uttrykkene om kryptovaluta på grep? Og hvordan betaler man egentlig ni millioner euro i monero?

Få svarene i Krimpodden.

Dette er en rekonstruksjon av brevet slik det ifølge VGs opplysninger ser ut i sin helhet:

