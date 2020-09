Ambulansearbeider om grottefesten: – Det rant bevisstløse ut av hulen

OSLO (VG) Ambulansearbeiderne som utførte livreddende førstehjelp på deltagere på grottefesten forteller om den dramatiske kvelden som kunne endt i total katastrofe.

Jasmin Andresen hadde akkurat rukket å ta seg en kort pause som nattevakt ved ambulansestasjonen i sentrum da de første meldingene om en bevisstløs person kom.

– Vi rykket ut til det vi anså som et ordinært ambulanseoppdrag. Vi skulle bistå politiet med en pasient med redusert kontakt. Situasjonen var på det tidspunktet rolig, sier hun til VG.

Sammen med en kollega var hun i det første ambulanseteamet som ankom den ulovlige festen i tilfluktsrommet på St. Hanshaugen i Oslo forrige helg.

Det tok ikke lang tid før ambulansearbeideren innså at situasjonen var mer alvorlig enn først antatt.

– Jeg begynte å se litt rundt med lykten på og la merke til at det var mye aktivitet ved grotta. Det var da jeg fikk øye på en bevisstløs mann og mange unge mennesker. De bar preg av at de var veldig redde og skrek at det var bevisstløse. Situasjonen utviklet seg til å bli ganske kaotisk og det rant bevisstløse ut av hulen, sier hun.

Andresen gjorde så en rask sjekk av pasienten hun på det tidspunktet vurderte som kritisk.

– Mine umiddelbare tanker var at dette kunne være forenlig med rus og overdose, sier hun.

Fire personer siktet

VG møter Jasmin Andresen sammen med kollegene Erik Westnes, Tor Eirik Hansen, Lars Tveiten og Hans Christian Jørgensen utenfor grotten.

Den er for lengst sikret, og ved inngangen ligger det en hammer og en sko. Det ligger også noen par tomme snusbokser og korker på bakken.

Det har gått litt over en uke siden grottefesten som resulterte i at 27 festdeltagere ble innlagt på sykehus med kullosforgiftning fant sted. Mange av dem var bevisstløse da de ble fraktet til sykehuset. Politiet anslår at opp mot 200 personer kan ha vært innom festen.

SNAKKER UT: De var alle på jobb da flere unge voksne ble kullosforgiftet og fraktet til sykehus forrige helg. (F.v): Ambulansearbeidere Erik Westnes, Lars Tveiten, Jasmin Andresen, Tor Eirik Hansen og innsatsleder for helse Hans Christian Jørgensen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Så langt er fire personer siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold i bunkeren.

– Vi vil vurdere ytterligere utvidelser av siktelsene, sa politiadvokat Julie Wangensteen Lien til VG mandag.

– En katastrofe med ukjent omfang

Det som i utgangspunktet var en vanlig nattvakt for ambulansearbeiderne utviklet seg raskt til å bli en kveld de sent vil glemme.

– Det var snakk om en katastrofe med ukjent omfang. Vi skjønte raskt alvoret i situasjonen. Det gjorde at vi måtte forberede oss og iverksette mange ressurser, sier Jasmin.

Siden hun var første innsatspersonell som ankom grotten, fikk hun rollen som leder for ambulansetjenesten på stedet.

– Jeg sto lenge alene med veldig mange kritiske pasienter, og det er klart at det gjør inntrykk på deg, og spesielt når det er snakk om unge mennesker i midten av tyve-årene, sier hun.

Gjennom sambandet varslet hun så sine kolleger om den dramatiske situasjonen, og like etterpå ankom flere av disse stedet.

De utførte livreddende førstehjelp i påvente av at flere ressurser ankom stedet, og sørget for at pasientene lå i stabilt sideleie og hadde frie luftveier. De som ble vurdert som kritisk skadet ble så fraktet videre til sykehuset.

Innsatsleder: – Løste oppdraget på en god måte

Det gode og tette samarbeidet mellom politiet, ambulansepersonell og brannvesenet mener ambulansearbeiderne var helt avgjørende for at de klarte å få mange mennesker fraktet til sykehuset i løpet av kort tid – og at liv ikke gikk tapt.

– Jeg er veldig glad for at jeg kan stå her i dag uten å tenke på hva som kunne skjedd. Jeg syns vi sammen med politiet og brannvesenet løste oppdraget på en god måte. Vi har vært veldig heldige. Det hadde ikke vært noe godt å kjøre forbi her og se en haug med roser, sier Hans Kristian Jørgensen, innsatsleder for helse ved Oslo universitetssykehus.

– Jeg syns det også er viktig å påpeke den jobben som deltagerne gjorde her. Det var imponerende bra, også med tanke på at de satt seg i en potensiell fryktelig farlig situasjon. Vi fra alle tre nødetatene var gode på å spille hverandre gode, dele på ressursene, og gjøre de riktige tingene, legger ambulansearbeider Erik Westnes til.

– Dypt tragisk

Torsdag forrige uke opplyste Oslo universitetssykehus (OUS) at flere av deltagerne fremdeles ligger innlagt på sykehuset og behandles for hjerneskader etter kullosforgiftningen.

– Det er alvorlig. Men ting kunne virkelig gått langt verre, hvis vi ikke hadde vært så effektive og samarbeidet godt med politiet, brannvesenet. Festdeltagerne bidro også med å evakuere vennene sine, sier Jasmin.

– Det er en fryktelig god grunn til at det finnes lovverk og forskrifter som stiller krav til lokaler der mange mennesker skal oppholde seg. Det er selvfølgelig dypt tragisk at noen ender opp med varige skader og fremdeles ligger innlagt på sykehuset, sier Erik.

I tillegg til at det var flere ambulansepersonell på stedet, bisto også beredskapenheten i ambulanseavdelingen med å måle mengden kullos fra grotten og pasienter.

– Vi har i utgangspunktet en spisskompetanse til å kunne gjøre denne type innsats, blant annet måle gasser for egen sikkerhet. Vi brukte dette i forbindelse med oppdraget, og fikk bistand av OBRE (journ.anm Oslo brann- og rednings etat) som kunne gå inn i grotten for å finne ut hvor høy konsentrasjon av kullos det var snakk om. Vi meldte dette videre til sykehuset, sier ambulansearbeider Lars Tveiten.

Tar lærdom av hendelsen

Det hersker ingen tvil blant ambulansearbeiderne om at det var et spesielt og ekstraordinært oppdrag å rykke ut på. De er alle enige om at de kommer til å ta mye lærdom av denne hendelsen.

– Vil dere si at dette var deres tøffeste oppdrag?

– 22. juli har nok vært min tøffeste opplevelse så langt i mitt virke som ambulansepersonell, sier Erik.

– Dette var et oppdrag som kom brått på. Vi hadde ingen tid til å forberede oss på det som ventet oss. Det er klart det kan være krevende å omstille seg en så stor hendelse, sier Jasmin.

– For å si det sånn, det kjentes godt å kom hjem til familien og kunne gi ungene mine en ekstra klem etter en slik hendelse, sier innsatsleder Hans Christian.

Han kommer også med en siste oppfordring til unge mennesker:

– Jeg tenker det viktigste er at vi tar vare på hverandre og prøver å hjelpe hverandre til å ta kloke avgjørelser, sier han.

