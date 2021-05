IRRITERT: Else-May Norderhus (47) i Arbeiderpartiets stortingsgruppe fyrte opp sine følgere på Facebook ved å kritisere NRK for manglende himmelfarts-dekning torsdag. Foto: Lise Åserud, NTB

Ap-topp skrev «Kan se ut som NRK er blitt muslimsk»: − Jeg gikk for langt

Stortingsrepresentant og kommende statsforvalter Else-May Norderhus (Ap) reagerer på Facebook på det hun mener er skjev NRK-formidling av religiøse høytider på Kristi himmelfartsdag. I etterkant har hun endret innlegget.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den erfarne Ap-politikeren fra Møre og Romsdal lot irriterte seg kraftig over statskanalen torsdag.

På Facebook fyrte Norderhus løs mot det hun mener er NRKs manglende dekning av den kristne høytidsdagen – satt opp mot den fyldige dekningen av muslimenes feiring av avslutningen av fasten og ramadan.

– På NRK kan det se ut som de har blitt muslimsk, skrev Norderhus.

Hun la til:

– Der vises kun reportasjer fra muslimenes helligdag id, uten å si noe om Kristi himmelfartsdag. Jeg vet jeg lever i et flerkulturelt samfunn, men hadde håpet at statskanalen hadde fått med seg at det er den kristne tro som er vår kulturs religion.

Foto: Facebook

Endret innlegget

Fredag ettermiddag hadde hennes Facebook-melding pådratt seg over 500 kommentarer. Da hadde hun også moderert meldingen, og strøket setningen «På NRK kan det se ut som de har blitt muslimsk.»

– Jeg var opptatt av at Kristi himmelfartsdag også burde vært nevnt i nyhetene. Jeg gikk for langt i den første meldingen og endret den derfor tvert. Jeg vil ikke at noen skal bli støtt av innlegget, sier Else-May Norderhus til VG fredag ettermiddag.

Stortingsrepresentanten ønsker ikke å beklage ordlyden i det opprinnelige innlegget men ønsker å presisere at hun gikk for langt i den ene setningen.

Hun understreker at hun er for full trosfrihet.

Etterspør himmelfarts-dekning

– Jeg er opptatt av at folk skal kunne ha sin tro, og sin religion. Og jeg har stor respekt for dem som velger å ikke tro også. Det jeg etterspør er at jeg hadde forventet at NRK også hadde noe om at Kristi himmelfartsdag i nyhetene i dag. Det er en helligdag og fridag for mange. Jeg er helt sikker på at NRK kunne finne noe å lage reportasje om på dette også, sier Norderhus til VG.

– Hva med NRKs dekning og formidling av de kristne høytidene jul og påske? Veier ikke dette opp for dekningen av den muslimske id-feiringen?

– Jeg tenker det er viktig at man kan dekke bredden, og i dag var det id-feiring og Kristi himmelfartsdag. Og jeg tenker det kan være greit å minne om det også. Altså: ikke enten eller, svarer Ap-representanten.

ERFAREN: Else-May Norderhus har sittet 12 år og tre perioder på Stortinget når hun blir statsforvalter i hjemfylket Møre og Romsdal til høsten. Foto: Vidar Ruud, NTB

Hun vil ha frem at torsdag denne uken ikke bare var starten på en langhelg eller en tilfeldig fridag her hjemme.

– Grunnen til at vi har fri er at Jesus Kristus skal ha kommet opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse. Det kan være greit å minne oss om at det er derfor dette er en helligdag, sier Norderhus.

Hun fikk en strøm av kommentarer på sin Facebook-post allerede torsdag – på Kristi himmelfartsdag. Både tilhengere og kritikere av FB-meldingen meldte seg på i kommentarfeltet.

– Skuffende fokus

Tidligere Ap-medarbeider på Stortinget, Silje Grytten, hadde ikke spesielt sans for ytringen fra Norderhus:

«Siden du er så opptatt av nyhetene har du vel registrert at det tilspisser seg dramatisk i Midtøsten? Mange kvinner og barn er blant de drepte. Og du sutrer over for lite Jesus på NRK-nyhetene. Skuffende fokus fra en stortingsrepresentant,» skriver Grytten som nå jobber for organisasjonen Leger uten grenser.

Lotte Grepp Knudsen, med lang fartstid i Ap, spør om det pleier det å være dekning av Kristi himmelfart på nyhetene.

Gunhild Rolandsen mener at Norderhus definitivt har noen poenger:

«Så bra at du skriv dette. Eg registrerer veldig mange, både som privatpersoner, organisasjoner og politiske parti som gratulerer med Id, men ingen som nevner Kristi himmelfartsdag.»

Kommende statsforvalter

– Hva tenker du om de mange reaksjonene Facebook-meldingen din har pådratt seg, Norderhus?

– Mange synes meldingen var på sin plass og bra. Andre reagerer på at en kommende statsforvalter ytrer seg om dette. Mitt hovedpoeng er at statskanalen NRK bør ha en bred innfallsvinkel på hva de dekker. Alle skal med. Dessuten er jeg opptatt av at folk må få ha sin tro og sine meninger. Jeg vil oppfordre til respekt for at vi kan ha ulike oppfatninger. det har i hvert fall jeg, sier stortingsrepresentanten som sitter på Stortinget ut denne perioden. Deretter tiltrer hun som statsforvalter (fylkesmann) i Møre og Romsdal.

VG har vært i kontakt med Arbeiderpartiet, som ikke ønsker å kommentere saken.

NRK: Skal speile hele Norge

Fagredaktør i NRK Nyhetsdivisjonen, Marius Tetlie, påpeker at NRK på Kristi himmelfartsdag sendte en gudstjeneste på P1+ og at de på NRK2 sendte dokumentarserien «På sporet av Jesus fra Nasaret».

– NRK har som mål å speile hele Norge, og å markere id er en naturlig del av vårt oppdrag. Id er en stor og viktig høytid for mange nordmenn. NRKs totale redaksjonelle dekning gjennom et år inkluderer også de øvrige religionene i ulike programmer og omtale, både på TV, radio og nett.

Når det gjelder kristne høytider, har NRK ofte innslag og programflater på radio der både kristendom og andre religioner og livssyn dekkes nokså bredt. I nyhetsflatene har vi ofte saker knyttet opp mot høytidene jul og påske, svarer han på spørsmål om hva NRK synes om Norderhus’ innlegg.

– Norderhus stiller spørsmål om NRK er blitt muslimsk. Hva tenker du om en slik tilnærming fra en stortingsrepresentant og kommende statsforvalter?

– Det utsagnet får stå for hennes egen regning. Vi har ingen synspunkter på det, sier Tetlie.

Han påpeker at NRK hver helg sender kristne gudstjenester på sine flater og at de mandag til torsdag i tillegg har andakter på P1.