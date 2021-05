SMITTEUTBRUDD: Porsgrunn kommune strammer inn på grunn av et større smitteutbrudd. Foto: Roger Hardy / Samfoto

Porsgrunn-ordfører ut mot rykter etter «damefest»-smitte: − Bidrar ikke positivt

Et smitteutbrudd i Porsgrunn kan spores tilbake til en «damefest» tidlig i april. I etterkant har flere deltakere motarbeidet smittesporingen, og ryktene om festen har florert.

Av Håkon Kvam Lyngstad

– Det har blitt spredd utrolig mange rykter. En del har forsøkt å skylde på muslimer, men det stemmer ikke, forteller ordfører Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn. Han har også hørt rykter om at festen skal ha vært arrangert av Arbeiderparti-politikere, og avviser også disse.

Minst 20 smittetilfeller spores tilbake til «damefesten», melder Telemarks Avis. Deltakerne på festen skal ifølge avisen ha vært middelaldrende kvinner i 40- og 50-årene. Barnehager og skoler er satt i karantene etter arrangementet.

VG har mottatt flere tips med ville rykter om hva som skal ha skjedd på festen. Ryktene er blitt lagt frem for ordføreren, som sier han ikke har hørt akkurat disse variantene før. Han har samtidig en klar oppfordring til porsgrunnsfolk på ryktebørsen:

– Jeg oppfordrer dem til å slutte med det. Det bidrar ikke noe positivt. Det vi kan gjøre nå, er å treffe færre, og holde avstand. Hver og en av oss kan gjøre så kloke valg som vi kan, sier Kåss.

ORDFØRER: Robin Kåss (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Også skjønner jeg utrolig godt at folk blir forbanna. Vi har valgt å prioritere smittesporing, også får annen oppfølging komme i etterkant. Men et generelt råd er jo å konsentrere seg om hva vi gjør selv. Det er vanskelig å gjøre noe med hva andre gjør.

Motarbeidet smittesporing

Til tross for de mange ryktene, finnes det også ubestridelige fakta: det var en fest på Vestsida i Porsgrunn i helgen fra 9. til 11. april. En smittet person var til stede, og flere deltakere skal ha blitt smittet på arrangementet.

I etterkant har den lokalt blitt omtalt som «Damefesten». Ordfører Robin Kåss beskriver det som et «privat arrangement».

– En ting er å arrangere sammenkomster hvor folk blir smitta, det er jo ikke bra, men det jeg synes er veldig skuffende og som provoserer mange innbyggere er at man holder tilbake informasjon, forteller Kåss.

Det skal dreie seg om deltakere som holder tilbake informasjon om hvem som har vært på festen.

– Det er folk som gjør smittesporinga vanskelig. Selv om man da har gjort noe dumt, er det viktig at man er åpen og ærlig. Da bidrar man til å stoppe det så raskt som mulig.

– Vi får vurdere eventuelle reaksjoner i forbindelse med de som har brutt. Jeg er ikke opptatt av at vi skal straffe noen som har gjort mindre feil, men dette med å holde tilbake informasjon synes jeg er veldig alvorlig, og håper det er siste gangen vi opplever det, sier Kåss.

Stigende smitte – maks fem gjester i hus og hage

Porsgrunn kommune har ifølge VGs coronaoversikt en stigende smittetrend. Allerede torsdag er det registrert totalt 50 tilfeller i kommunen denne uken, mot 31 smittetilfeller forrige uke.

Som følge av store smitteutbrudd ble det torsdag innført strengere tiltak i både Porsgrunn og nabokommunen Bamble. Maks fem gjester i privat hjem er ett av de nye tiltakene. Med eget hjem regnes også hage, terrasse og tilhørende uteområder.

Dermed får de to kommunene like strenge tiltak som i Skien, der det de to siste dagene har blitt meldt om 87 nye smittede.

Tiltakene varer i første omgang fra midnatt fredag til 20. mai.

Tiltakene varer i første omgang fra midnatt fredag til 20. mai.