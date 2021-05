TØNSBERG: Politi på åstedet etter at en mann ble skutt den 20. april. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Tønsberg-siktet fengslet: Tidligere dømt for likskjending

En mann i 20-årene ble torsdag ettermiddag varetektsfengslet for drapet på Bård Lanes (33) i Tønsberg.

Av Hanna Haug Røset

Mannen i 20-årene ble av Vestfold tingrett varetektsfengslet i fire uker, med brev og besøksforbud. De første to ukene av varetektsfengslingen skal han være i isolasjon med medieforbud.

Han ble pågrepet tidligere denne uken, og har så langt ikke ønsket å la seg avhøre av politiet.

Så sent som i januar i år ble den nå drapssiktede mannen dømt til fengsel i åtte måneder for vold, ruspåvirket kjøring, kjøring uten førerkort, oppbevaring av narkotika og bæring av våpen på offentlig sted.

Han er også straffedømt flere ganger tidligere.

I 2015 ble mannen dømt til tre års fengsel for i likskjending, ødeleggelse av bevis og grovt skadeverk. Av dommen går det frem at han på denne tiden tilhørte et rusbelastet miljø.

Det var tirsdag kveld 20. april at Bård Lanes ble skutt på åpen gate i Tønsberg.

HER LØP BÅRD LANES ETTER HAN BLE SKUTT: 1: Han går ut fra Brun og Blid. Begynner å løpe mot høyre. 2: Svinger ned Industrigate. 3. Her ble han funnet. Foto: Fredrik Solstad

Han skal selv ha ringt ambulanse selv og ble fraktet til sykehuset i Vestfold med skader. Her døde han kort tid senere.

En mann ble som ble pågrepet påfølgende natt er også siktet for drap. Politiet har tidligere uttalt til VG at de mener de har kontroll på de to sentrale gjerningspersonene som «kan knyttes til handlingen på drapsstedet».