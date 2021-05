KAN SI NEI: Erna Solberg sier at hun kan sette ned foten dersom Høyres landsmøtevedtak blir for dyre. Foto: Terje Pedersen

Erna Solberg: Kan vrake dyre løfter

Statsminister Erna Solberg (H) varsler at hun kan skyte ned nye «urealistiske» vedtak fra Høyres landsmøte.

– Hashtag helheten er viktig for oss, sier Erna Solberg til VG.

Mandag morgen holdt hun pressekonferanse i forkant av Høyres landsmøte som avholdes til helgen.

På forrige landsmøte rykket Høyre-lederen ut i Aftenposten da landsmøtet vedtok å fjerne hele formuesskatten - og gjorde det klart at hun som partileder og statsminister ikke kom til å følge opp vedtaket.

Solberg sier nå at hun kan sette ned foten igjen dersom de vedtar andre «urealistiske» løfter.

– Jeg tror behovet for å være ansvarlige i hva du lover har vært viktig for mange i Høyre inn i denne valgkampen og dette programmet. Det er veldig mange andre ønsker og ting man ønsker å gjøre noe med, sier Solberg.

Ingen formuesskatt-debatt

Redaksjonskomiteens leder, Henrik Asheim, fortalte før helgen at ingen har opprettholdt endringsforslag på formuesskatten.

De går derfor til valg på å fjerne formuesskatten på det de kaller arbeidende kapital.

Solberg sier at det ser ut som grasrota i Høyre har akseptert dette.

– Alle partier har masse ønsker og ambisjoner. Da er det kanskje andre ting man er opptatt av å få gjennomslag om, for det som er realistisk å gjennomføre den neste fireårsperioden. Alle var enige om at dette ikke var realistisk.

MØTTE PRESSEN: Statsminister Erna Solberg og programkomiteens leder, Linda Hofstad Helleland, møtte pressen før Høyres landsmøte. Foto: Terje Pedersen

Høyres formulering på formuesskatt Høyre går til valg på følgende formulering i programmet sitt om formuesskatt. «Høyre vil trygge arbeidsplasser og styrke norsk eierskap av norske bedrifter. Derfor vil vi fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, som kun betales av norske eiere. Vi vil samtidig fortsette å øke bunnfradraget slik at flere arbeidstagere og pensjonister slipper å betale formuesskatt.» Vis mer

– Må være realistisk

– Det var en ganske elegant måte å komme unna et flertallsvedtak i et landsmøte på, å oppheve det på neste sentralstyre?

– Engasjementet er stort for saker. Så er folk klar over at det må være realistisk. Så er vi opptatt av helheten, sier hun.

– Vårt program har alltid en generalklausul. Som alle våre regjeringserklæringer har. Det er alltid slik at den økonomiske balansen og langsiktigheten går foran. Det betyr at det må veies mot den økonomiske situasjonen.

– Vedtatt dyre ting

Solberg understreker samtidig at Høyres landsmøte kan vedta dyre ting, uten at hun velger å sette ned foten.

Det har de gjort før sier hun og peker på samferdselsbudsjettene.

– Høyres landsmøte har vedtatt dyre ting og vi har gjennomført det, sier Solberg.

– For eksempel har vi en historisk samferdselssatsing i disse åtte årene. Et sterkt engasjement på Høyres landsmøte har ønsket satsing på samferdsel i mange år som har gitt seg utslag i store satsinger, som vi har hatt.