Medlemmer av ekspertutvalget om Johnson & Johnson-beslutning: − Vi ble litt tatt på senga

Regjeringens beslutning om frivillig vaksinering med Johnson & Johnsons vaksine kom som en overraskelse på flere av medlemmene i regjeringens eget ekspertutvalg.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag sa statsminister Erna Solberg at Johnson & Johnson-vaksinen vil bli tilbudt som en frivillig vaksine, utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Det fikk flere medlemmer av ekspertutvalget, som har vurdert bruken av vaksinen i Norge, til å reagere. Seks av medlemmene oppfordrer i en kronikk i VG om å vente på vaksinen du får tilbudt i det nasjonale vaksineprogrammet.

Flertallet i utvalget åpnet for en grad av frivillighet - men de la stor vekt på at dagens smittesituasjon tilsier at det kun unntaksvis vil være forsvarlig.

Mindretallet på fire personer ville la folk vurdere dette selv i større grad.

– Vi ble litt tatt på senga egentlig, Jeg lurer på hva som er de egentlig vurderingene og hvem som har gjort dem, når man går inn for en slik grad av frivillighet, sier Gunnveig Grødeland.

Hun er vaksineforsker og forskningsgruppeleder ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, og medlem av ekspertutvalget.

Utvalget fikk ikke beskjed om hva regjeringen ville lande på før pressekonferansen.

– Dette ventet vi ikke, sier hun.

Vaksineforsker Gunveig Grødeland mener terskelen for valgfriheten skal være høy. Foto: Håvard Rønning

Alvorlige bivirkninger

Grunnen til at regjeringen tok AstraZeneca-vaksinen ut av programmet og satte Johnson & Johnson-vaksinen på pause er de alvorlige bivirkningene, understreker Grødeland.

– Det er bivirkninger vi ikke kan forutse og ikke har gode forutsetninger for å behandle, sier hun.

Hele utvalget gikk enstemmig inn for valgfri vaksinering ved siden av vaksinasjonsprogrammet, men det var uenigheter om hva som er en akseptabel risiko.

Flertallet, som Grødeland tilhører, mener terskelen for valgfriheten skal være svært høy og at det skal være godt begrunnet med en akseptabel risikoforståelse både hos den enkelte person, og for den risikosituasjonen vedkommende befinner seg i.

– Det vi i flertallet er imot er at det skal være et åpent valg for alle individer mellom 18 og 44 år, som regjeringen nå ser ut til å legge opp til, sier hun.

Grødeland peker også på at denne aldersgruppen har høyere risiko for alvorlig sykdom og død ved å ta vaksiner med alvorlige bivirkninger, enn de har ved covidsykdom.

Hun understreker at flertallet valgte å skrive kronikken i VG for å få frem mer informasjon om hva de alvorlige bivirkningene er.

– Når regjeringen har besluttet at de åpner for frivillig bruk og legger personers individuelle valg til grunn, uten flere restriksjoner, er det viktig for ekspertutvalget at befolkningen i hvert fall får informasjon om hva bivirkningene faktisk er, sier hun.