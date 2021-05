Flere lettelser i Oslo: Begynner på trinn to i gjenåpningen

Butikker og kjøpesentre kan igjen åpne i hovedstaden, og skoler går ned på gult nivå.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Smitten har gått jevnt nedover i Oslo, fra det høyeste nivået noensinne i midten av mars. Antall innlagte på sykehusene har gått betydelig ned den siste tiden, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo satt også vaksinerekord i forrige uke, opplyser han.

– Heldigvis fortsetter pilene å peke i riktig retning innenfor alle disse områdene, men dessverre er ikke utviklingen helt entydig, sier Johansen.

Han understreker at de viktigste prinsippene for gjenåpningen er at den skal være gradvis og kontrollert.

– Jeg er ganske sikker på at befolkningen i Oslo ikke vil at vi skal ta store sjanser nå, sier Johansen.

Han varsler at Oslo kan begynne på trinn to i gjenåpningen.

Disse lettelsene blir innført nå:

Kjøpesentre og butikker kan åpne fra 6. mai.

Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler går til gult nivå fra 10. mai.

Oslo kommunes bibliotek Deichman vil gradvis åpne opp flere tjenester.

Seniorsentrene vil gradvis åpne opp for normal drift igjen.

Kultur flyttes fra trinn 3 til trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Når byrådet går til resten av trinn to vil det i første omgang åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer med faste tilviste plasser. Byrådet vil også øke antallet gjester på utendørs arrangementer, skriver kommunen i en pressemelding.

Ingen flere lettelser før 17. mai

— Når vi nå begynner på trinn to i gjenåpningsplanen, vil tusenvis av arbeidstakere komme tilbake på jobb, og alle i barnehage og grunnskole vil få en mer normal hverdag igjen. Dersom situasjonen med smitte,

innleggelser og vaksine fortsetter å ha en positiv utvikling, kan de som driver serveringssteder, restauranter, museer, kinoer, teater og annen kulturvirksomhet begynne å forberede en gradvis og kontrollert gjenåpning om noen uker, sier Johansen.

– Videre innfasing av trinn to vil bli vurdert på nytt rundt 20. mai, sier Johansen.

Startet på trinn to

Dette er alle lettelsene i trinn to i gjenåpningen av Oslo:

Butikker, kjøpesentre, varehus og lignende.

Kafeer og restauranter.

Skjenking til kl. 22.00, med krav om matservering.

Treningssentre og lignende.

Breddeidrett for voksne.

Idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående skolealder.

Kultursteder som ikke har arrangementer, som museer, gallerier og bibliotek.

Forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner.

Fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

Gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste seteplasser.

Trinn én i gjenåpningen ble innført i slutten av april: