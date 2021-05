TIUR PÅ TAKET: Da Robert Kilsand (54) søkte tilflukt i bilen, satte den illsinte tiuren seg like godt på taket. Foto: Privat

Illsint tiur – hytteeier låste seg inn i egen bil

I påvente av at viltnemnda skulle komme til stedet, låste Robert Kilsand seg inn i bilen utenfor hytta på Oppdal. Da satte tiuren seg på taket.

Av Thea Rosef , NTB og Stella Bugge

Publisert:

Den illsinte tiuren, som har plaget både mennesker og hunder i Stavåløkja hyttefelt, ble til slutt jaget til skogs av viltnemnda.

– Jeg klarte å avlede den slik at jeg kom meg inn etter 20 minutter, forteller Kilsand til VG.







Trikset han brukte var å kaste snø og isklumper et stykke fra bilen. Da Kilsand så at tiuren flakset etter disse, kastet han dem lenger og lenger unna slik at han til slutt fikk nok tid til å smette inn på hytta.

TIL SKOGS: Med utstrakte armer og klær i skarpe farger, ble tiuren til slutt jaget til skogs av viltnemndas utsendte. Foto: Privat

Men Kilsand frykter at buldrebassen kommer tilbake.

– Han vil nok komme tilbake, han har gått i hyttefeltet i månedsvis. Tiuren har mistet en del fjær og bærer preg av å ha vært i kamp. Mest sannsynlig er dette plassen de vil ha tiurleiken og da vil de komme tilbake, sier viltnemnda.

– Folkstygg

Kilsand forteller at han hadde vært inne på hytta og skulle ut og hente noe mer i bilen, da tiuren gjorde sin entré. Da den kom farende rett mot ham, fant Kilsand det best å søke tilflukt i bilen.

– Han er litt folkstygg som de andre i hyttefeltet sier. Den har gått til angrep på folk, sier 54-åringen som til slutt ringte politiet og deretter kom i kontakt med vilnemda.

– Mannen ringte oss klokken 19.50 fra et hytteområde. Han har hytte rett i nærheten, men kommer seg altså ikke inn, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt til VG.

Da mannen ringte politiet hadde han sittet fanget i bilen i 20 minutter.

– Han fortalte at hele nabolaget blir plaget av tiuren. Den jager både mennesker og hunder. Folk tør ikke gå ut, sier han.

Gaasvik sier at de fikk satt mannen i kontakt med viltnemnda som tar saken videre.

– Tiuren kan jo bli sint, vi har jo sett klipp på TV, og det er vel tida på året. Men det er ikke så ofte folk ringer til oss om det, sier Gaasvik til NTB.

– Dro øyeblikkelig

Fallviltgruppen i Oppdal dro til stedet klokken 20.45.

– Tiuren blir forsøkt fanget og fraktet bort. Den blir ikke avlivet, sa leder i fallviltgruppen Halvor Hoel til VG.

Rune Myrhaug i fallviltgruppen sier at tiuren raskt trakk seg tilbake da de kom til stedet.

– Den dro øyeblikkelig da vi kom mot den, så det gikk veldig bra. I utgangspunktet er jo ikke tiur farlig for mennesker, men man skal så klart ha respekt for dem på denne tiden, som er paringstid.