VANNMANGEL: Gode råd er dyre, men rånerne fikser det da vannpumpa til Siljes Volvo 940 ryker midt i Dagsrudalléen like ved den kommende bomgalgen. Frp-erne Bård Hoksrud og Gry Anette Amundsen (i midten) er hjelpeløse tilskuere. Til høyre: råner Dag Erik Forberg. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Rånere freser mot bom-boom

ULEFOSS (VG) – Faen, en pakning i vannpumpa er røket, forklarer Silje Shaffe Schaufel (28) da Volvo 940-en avgir uvanlige lyder under panseret. Mest forbannet er hun likevel på den nye bommen som skal komme i Ulefoss.

Av Frank Ertesvåg og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Silje og kompisen Dag Erik Forberg (32) er ekte rånere. Og de er stolte av det. Store deler av døgnet lever de i- og under bilene sine. I hvert fall i helgene.

Siljes Volvo 940 stasjonsvogn fra 1991 er så støvete og skitten at bakruta nekter alt innsyn i det romslige bagasjerommet.

– DEN ULTIMATE RÅNEBILEN: Ingen over, ingen ved siden. Volvo 940 er den ultimate rånebilen, mener bilens eier og sjåfør, Silje (28). Rundballer, asfalt og vårlige jorder er kulisser - midt i Telemark. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Denne dagen har rånerne fått samfylking og veipolitiker Bård Hoksrud på besøk nede fra Bamble. De kjører vidt forskjellige biler (Hoksrud er blitt elbilist), men er hjertens enige i sak: Den nye, planlagte bommen i Ulefoss skulle aldri ha vært påtenkt.

Kumlokk-bygda

En utbedring og ny trasé for fylkesveien som passerer det gamle jernverket som er mest kjent for kumlokk, skal finansieres med store mengder bompenger.

RÅNERE: Dag Erik Forberg (32) er en av mange rånere fra Bø i Telemark. Han ble brukt som konsulent for NRK-serien Rådebank. På bildet gir han vannpumpe-råd til rånerkompis Silje Shaffe Schaufel (28). Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Det rammer råner Silje Shaffe Schaufel hardest av alle. Mandag startet hun i ny jobb på jernverket. Snart flytter hun til et hus i Vrangfoss på den andre siden av den planlagte bommen. Da blir det femti kroner dagen i bompenger - dersom forespeilet bomavgift blir realitet. Det er mye for knappe tre nye kilometer med fylkesvei - på landsbygda, synes Silje bak rattet i 940-en - to og en halv times kjøring fra Oslo-bomringen.

– Det ekke greit! Her skal jeg kjøre fem minutter til jobben, så må jeg betale en femtilapp i bompenger, melder Silje.

– Hva i alle dager skal de med bom her, langt ute på landet, spør råner-dama og borrer blikket under sitt flamme-røde hår i stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp).

BOM-MOTSTANDER: Han har fått mye pes for brutte løfter om å fjerne bommer, Frps Bård Hoksrud. Men fortsatt insisterer han på at bommene må bort. I bakgrunnen - utenfor Kiwi’n i Ulefoss; Silje Shaffe Schaufel på panseret av sin Volvo 940. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

– Nå skal de da oppgradere veien litt da, med 2,9 kilometer ny veitrasé. Men jeg er enig med Silje; Det burde ikke ha vært nødvendig med bompenger her. Likevel er jeg redd for at å åpne for bompengeinnkreving fylkesveier som denne bare er starten på et skred av bompengeprosjekter i bygde-Norge, sier Hoksrud iført mørkeblå Frp-jakke og i grytidlig valgkampmodus.

– Er det ikke et bra prinsipp at brukerne av en ny vei betaler for den, Hoksrud?

- Jo, men dette er veier som er betalt mange ganger i form av andre skatter og avgifter, svarer Frps samferdselspolitiker på Stortinget.

– Innesperret

– Og jeg blir jo innesperret av disse forbannede dritt-bommene, hoijer Dag Erik Forberg fra rånerbygda Bø. Han forteller om bomprosjekter i Seljord, Lunde og Årnes som nærmest tar kvelertak på lommeboka hans.

TRAKTOR-RÅNER: Traktorer stylet med gardiner, ekstra lykter, terninger og wunderbaum er ikke uvanlig en fredags kveld i Ulefoss, som her utenfor Esso-stasjonen. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Siljes forhold til Volvo 940 begynte da hun som 16 åring ble sammen med en 19-åring som hadde en slik bil.

– Da var det gjort. Siden har jeg blitt en del av rånermiljøet i Telemark, sier Silje. Hun suppleres av Dag Erik Forberg.

– Maken til sosialt, inkluderende og godt miljø skal du lete lenge etter. Mange av oss er i stand til å skifte motoren på bilene våre selv. Her er det ren mekanikk fremfor elektronikk. Men vi hjelper hverandre. Og alle er velkommen. Selv Hoksrud med sin elbil, flirer Dag Erik.

PS Det aktuelle fylkesveiprosjektet Kaste-Soadalen med 2,9 km ny trasé i Nome kommune ble formelt vedtatt av Stortinget tirsdag 11. mai. Finansieringen på totalt 331,7 millioner innebærer et fylkeskommunalt bidrag på 178,4 mill. kroner og 135,3 mill. i bompenger. Et forslag fra Frp og Bård Hoksrud om å omklassifisere fylkesvei 359 til riksvei med statlig fullfinansiering, ble nedstemt.