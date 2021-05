DREPT: Stig Ola Westgård (56) ble funnet død på Lademoen lørdag morgen. En beboer i leiligheten er siktet for drap. Foto: Ole Martin Wold

Drapssiktet i Trondheim varetektsfengslet i fire uker

Mannen i 50-årene som er siktet for forsettlig drap på Stig Ola Westgård (56), ble mandag fremstilt for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett.

Av Sindre Camilo Lode

Tingretten besluttet at mannen blir varetektsfengslet i fire uker, slik påtalemyndigheten ba om. De besluttet også at mannen må sitte to av ukene i full isolasjon, skriver Adresseavisen.

I tillegg ble det gitt brev- og besøksforbud, samt medieforbud i hele varetektsperioden.

Mannen deltok i fengslingsmøtet over videolink fra St. Olavs hospital.

Det var lørdag morgen Westgård ble funnet død i leiligheten til siktede på Lademoen i Trondheim. Politiet pågrep den siktede mannen i 50-årene på stedet.

Hendelsen skjedde i et boligstrøk med flere kommunale boliger.

Erkjenner ikke straffskyld

Mannen erkjente ikke straffskyld da han ble spurt om dette av tingrettsdommer Eirik Lereim.

– Påtalemyndigheten begjærer siktede fengslet da vi frykter at han vil ødelegge bevis i saken dersom han er på frifot, sa påtaleansvarlig Hans Vang i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding mandag morgen.

Politiet er foreløpig ikke sikre på hvorfor avdøde Westgård var i leiligheten til den siktede.

– Hva som gjorde at han endte opp i siktedes leilighet undersøker vi nå, men de har ingen familiær relasjon, sa påtaleansvarlig Hans Vang til VG søndag.

Har gjennomført obduksjon

Lørdag ble obduksjon av drapsofferet gjennomført.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten har gitt politiet informasjon som er viktig for den videre etterforskningen. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gi ytterligere opplysninger fra obduksjonen på nåværende tidspunkt, sa Vang søndag.

Politiet har foreløpig ikke klart å tidfeste når på døgnet at drapet skal ha skjedd.

– Vi har en viss formening om når dette skjedde, men dette jobber vi med å kartlegge. Vi vet ikke helt eksakt, nei.

– Vet dere om det var vitner til hendelsen?

– Vi kan ikke utelukke om det er andre gjerningspersoner eller om det har vært vitner til stede, men dette er noe av det vi prøver å kartlegge nå, sa Vang.

Knyttes til oppskårne dekk

To biler på en parkeringsplass like ved åstedet på Lademoen i Trondheim, var blitt utsatt for skadeverk, meldte politiet allerede tidlig lørdag. Senere på dagen opplyste de til VG at det var snakk om oppskårne dekk på begge kjøretøyene.

– I forbindelse med pågripelsen har siktede knyttet seg selv til hærverket. Det er for tidlig å si noe om når dette skjedde, men det er noe vi må prøve å få et nærmere svar på, sa Vang lørdag.

Også i 2019 var området åsted for drap, da en kvinne ble drept rett over gaten fra det huset som nå er blitt et åsted på Lademoen i Trondheim.