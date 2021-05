DREPT: Stig Ola Westgård (56) ble funnet død på Lademoen lørdag morgen. En beboer i leiligheten er siktet for drap. Foto: Ole Martin Wold

Drapssiktede i Trondheim varetektsfengslet i fire uker

Mannen i 50-årene som er siktet for forsettlig drap på Stig Ola Westgård (56), ble mandag varetektsfengslet i fire uker.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Trøndelag tingrett besluttet at mannen varetektsfengsles i fire uker, slik påtalemyndigheten ba om. De besluttet også at mannen må sitte to av ukene i full isolasjon samt brev- og besøksforbud og medieforbud i hele perioden, skriver Adresseavisen.

Den siktede mannen deltok i fengslingsmøtet over videolink fra St. Olavs hospital. Han erkjenner ikke straffskyld, kom det frem i retten.

Ennå ikke avhørt

Mannen som er siktet for drapet på Stig Ola Westgård (56) er foreløpig ikke avhørt av politiet, opplyser påtaleansvarlig Hans Vang i Trøndelag politidistrikt til VG mandag ettermiddag.

– Vi ønsker å avhøre ham, men han har gjennom forsvareren gitt uttrykk for at han ikke vil dette, sier Vang videre.

Det var lørdag morgen Westgård ble funnet død i leiligheten til siktede på Lademoen i Trondheim. Politiet pågrep den siktede mannen i 50-årene på stedet. Hendelsen skjedde i et boligstrøk med flere kommunale boliger.

Politiet er foreløpig ikke sikre på hvorfor avdøde Westgård var i leiligheten til den siktede. De har tidligere sagt at siktede og avdøde ikke har en familiær relasjon.

– Men det er klart det er sentralt for etterforskningen å finne ut hvorfor avdøde havnet i siktedes leilighet, om om det er en relasjon mellom dem utover det, sier Vang videre.

Har gjennomført obduksjon

Lørdag ble obduksjon av drapsofferet gjennomført, men politiet ville søndag ikke kommentere innholdet i den foreløpige obduksjonsrapporten.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten har gitt politiet informasjon som er viktig for den videre etterforskningen, sa Vang da.

Politiet har foreløpig ikke klart å tidfeste når på døgnet at drapet skal ha skjedd.

– Vi har en viss formening om når dette skjedde, men dette jobber vi med å kartlegge. Vi vet ikke helt eksakt, nei.

– Vet dere om det var vitner til hendelsen?

– Vi kan ikke utelukke om det er andre gjerningspersoner eller om det har vært vitner til stede, men dette er noe av det vi prøver å kartlegge nå, sa Vang.

Knyttes til oppskårne dekk

To biler på en parkeringsplass like ved åstedet på Lademoen i Trondheim, var blitt utsatt for skadeverk, meldte politiet allerede tidlig lørdag. Senere på dagen opplyste de til VG at det var snakk om oppskårne dekk på begge kjøretøyene.

– I forbindelse med pågripelsen har siktede knyttet seg selv til hærverket. Det er for tidlig å si noe om når dette skjedde, men det er noe vi må prøve å få et nærmere svar på, sa Vang lørdag.

Også i 2019 var området åsted for drap, da en kvinne ble drept rett over gaten fra det huset som nå er blitt et åsted på Lademoen i Trondheim.