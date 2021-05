forrige





















fullskjerm neste Kong Harald går om bord i kongeskipet.

Kongeparet feiret i kongeskipet

Ved 1330-tiden var kong Harald og dronning Sonjas biltur i Oslos gater over, og de to entret kongeskipet sammen med resten av familien for å slutte seg til en båtparade i Oslofjorden med hundrevis av småbåter.

Av Stella Bugge og NTB

Publisert:

Dermed er det andre året på råd hvor kongefamilien - i likhet med alle andre nordmenn - må feire dagen på en annen måte enn det vi er vant til på grunn av pandemien.

Barnekor, skoleelever og Gardens drill og musikk var samlet i regnværet da kongefamilien kom ut på balkongen tidligre på dagen. Det var tett mellom paraplyene på slottsplassen, men langt færre enn det vanligvis ville vært.

Hans Majestet Kongens Garde sto oppstilt utenfor slottet. Også ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, og byrådsleder Raymond Johansen var samlet utenfor slottet. Kun deltakere på markeringen var til stede, og publikum fikk ikke slippe inn på plassen.

Markeringen ble avsluttet ved at kongefamilien sang nasjonalsangen.

Så bar det ut med bil i hovedstaden, på «pop-up» besøk før kongeparet etterpå entret kongeskipet sammen med resten av storfamilien.

SAGENEHJEMMET: Her kjører bilen med kong Harald og Dronning Sonja forbi Sagenehjemmet. Foto: Javad Parsa, VG

Kronprinsparet startet dagen, tradisjonen tro, utenfor Skaugum, hvor de møtte representanter fra russen, forskjellige skoler og speideren.

– Gratulerer med dagen, alle sammen, hilste kronprinsen de fremmøtte i regnværet utenfor Skaugum i Asker.

Etter det korte utendørs programmet som er kommet i stand i samarbeid med Asker kommune, dro kronprinsfamilien til Slottet.

Like etter 09.30 kom de gående ut til de fremmøtte, som startet med å synge «Gud signe vårt dyre fedreland». Der var det utelukkende smil å se hos kronprinsfamilien, til tross for regnvær.

Deretter var det duket for en tale fra Askers ordfører Lene Conradi (H), der Conradi pratet om det vanskelige siste året og hvor takknemlig hun var for at kongefamilien har stilt opp.

Kronprinsfamilien ble stående med de to hundene Milly Kakao og Muffins Kråkebolle.

I løpet av nasjonaldagen gjennomførte kongefamilien kjøreturer i Asker og Oslo, og de er også til stede under båtparaden i Oslofjorden med Kongeskipet Norge.

Slottsplassen og store deler av Slottsparken var stengt for publikum av smittevernhensyn.

I likhet med i fjor, kjørte kongefamilien rundt i byen - med landets TV-seere på slep. Hvor de dukket opp, var ikke varslet på forhånd for å unngå store folkesamlinger og dermed øke smittefaren.

I BILEN: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit deltok også på 17. mai feiring på Gullhella bo- og omsorgssenter i Asker. Foto: Terje Pedersen/NTB

På ettermiddagen gikk kongeparet og kronprinsparet om bord i kongeskipet Norge for å slutte seg til en båtparade i Oslofjorden med hundrevis av småbåter.

Etter båtparaden reiser kongeskipet videre mot Tønsberg.