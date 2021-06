KLARE: I slutten av mai hadde flere københavnere møtt opp for å få Johnson & Johnson-vaksinen, der den tilbys utenfor det offisielle programmet. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Kilder til VG: Johnson & Johnson-løsning er klar – vil rulle ut i neste uke

Regjeringen har fått på plass en frivillig løsning for dem som ønsker Johnson & Johnson-vaksinen, får VG opplyst.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter planen rulles den ut allerede i neste uke, ifølge VGs opplysninger. Men det avhenger av hvor raskt man kan få sendt ut vaksiner og få på plass systemet.

Det opplyser flere kilder til VG med innsikt i prosessen.

Løsningen vil være at fastlegene og private legeklinikker tar en vurdering og skriver ut resept, slik Helsedirektoratet tidligere har sagt er mest sannsynlig.

Men ifølge VGs opplysninger vil det kun være leger som selv ønsker det som vil ta del i ordningen. Regjeringen vil ikke pålegge leger å skrive ut vaksinen til pasienter.

Selv om den frivillige ordningen kommer på plass, vil regjeringens hovedanbefaling fremdeles være at man følger det ordinære vaksinasjonsprogrammet, ifølge VGs opplysninger.

Har jobbet i fire uker

Regjeringen bestemte 12. mai at vaksinen skulle tilbys som en tilleggsordning etter at FHI tok den ut av sitt vaksinasjonsprogram på grunn av kobling med dødelige blodpropper.

I fire uker har Helsedirektoratet jobbet for å få på plass den frivillige ordningen regjeringen ønsket – nemlig at de som ønsker Johnson & Johnson-vaksinen kan ta den utenfor FHIs offisielle vaksinasjonsprogram.

Det praktiske rundt utrullingen vil komme frem på onsdagens pressekonferanse klokken 14.00.

Over 200.000 vaksinedoser er på lager.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har tidligere sagt at flere ting måtte på plass: Både hvordan løsningen skal innrettes juridisk, og hvem som skal sette vaksinene. I tillegg måtte også det rent praktiske løses.

Guldvog har tidligere varslet at de kommer til å følge Danmarks linje når det gjelder veiledning: Nemlig at legene vil informere om risikoen rundt vaksinen, og om når pasienten kan forvente å vaksine i det ordinære vaksinasjonsprogrammet.

Derfor har det tatt tid

Forrige uke sa Guldvog til VG at det som gjensto var å finne en løsning med fastlegene for å forsikre seg om at de som ønsket vaksinene ble møtt med dialog.

Da sa han at han ikke trodde ordningen ville bli skrotet, selv om det drøyde ut:

– Jeg vil ikke utelukke noen ting, men samtidig tror jeg dette er overkommelig, og at det er mulig å få på plass en løsning, sa Guldvog til VG 4. juni.

Hverken FHI eller Helsedirektoratet anbefaler noen å benytte seg av tilbudet. Legeforeningen har kalt det hele uforsvarlig.