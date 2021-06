DREPT: Thea Braavold (31) ble drept i sitt hjem 2. februar 2020. På fanget hennes sitter hunden Basse som tilhører et vennepar av henne. Foto: Per Skov

Kjæresten dømt til 21 års forvaring for drap på Thea Braavold (31)

En 46 år gammel mann er dømt til 21 års forvaring for å ha drept kjæresten Thea Braavold (31) i februar i fjor.

– Jeg er fornøyd med at retten har vært enig i bevisvurderingen vi gjorde da vi tok ut tiltalen, og at vilkårene for forvaring, lovens strengeste straff, er tilstede, sier statsadvokat Anne M. Katteland til VG.

Dommen ble opplest i Vestfold tingrett i Tønsberg fredag. Der ble 46-åringen dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Dommen er i tråd med aktors påstand.

– Min klients forklaring ble ikke trodd og tingretten har idømt han lovens strengste straff. Han er svært misfornøyd med utfallet og anket dommen på stedet, sier mannens forsvarer Jonny Sveen til VG.

NRK omtalte dommen først.

Thea Braavold (31) ble funnet brutalt drept i sitt hjem om ettermiddagen 2. februar i fjor. Det var venner som fant henne død i leiligheten, og Braavolds kjæreste ble pågrepet og siktet for drap kort tid etter.

– Det er ingen formildende omstendigheter i saken. Drapet er særdeles grovt. Tiltalte har ikke erkjent, han har ikke gitt uttrykk for anger og han har ikke tatt ansvar. Han er en særdeles farlig forbryter, sa aktor Anne M. Katteland under sin sluttprosedyre.

– Ville avslutte forholdet

Påtalemyndigheten mener at 46-åringen og Braavold kranglet kvelden forut drapet, og at mannen morgenen etter oppsøkte kjæresten. Besøket endte med at mannen drepte Braavold, ifølge aktor.

LYS: Blomster, lys og kort ble lagt ned etter at kvinnen ble funnet død. Her fra februar i fjor. Foto: Helge Mikalsen

Avdøde skal i forkant av drapet ha uttrykt til venner at hun var bekymret for at den tiltalte var blitt mer aggressiv og voldelig mot andre, og at han var kontrollerende overfor henne.

Selv nekter den drapstiltalte mannen straffskyld, og mener at han ikke var hos kjæresten denne søndagen. Han mener drapet har sammenheng med et drap som han ble dømt for på 2000-tallet.

Tidligere dømt for drap

46-åringen er tidligere domfelt for drap. Han ble, som en av flere, dømt for å ha mishandlet en mann til døde i 2003. Retten mente han hadde en sentral rolle i drapet, og av de tiltalte ble han idømt den strengeste straffen; fengsel i 15 år.

46-åringen sonet drapsdommen fullt ut uten prøveløslatelse, og ble sluppet ut av fengsel i september 2018. Dette på tross av at Kriminalomsorgen mente at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å ha ham ute i samfunnet. Loven åpner derimot ikke opp for videre oppfølging fra deres side etter soningen er over.

Det tok kun tre uker før han ble fengslet på ny, og han pådro seg en ny dom på over ett års fengsel for blant annet narkotikalovbrudd.