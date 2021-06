Hun mener imidlertid at russens smittetall viser at de har gjort noe riktig.

– Det at vi har så klare smittetall viser jo at russen nettopp har vært flinke til å teste seg, sier Hjelmås. Hun innser likevel at det er områder de burde vært bedre på, for å ikke havne i situasjonen i utgangspunktet.