Presset øker mot Raymond Johansen: Vil ikke svare om kabinettsspørsmål

OSLO RÅDHUS (VG) Situasjonen rundt mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg (MDG) er ennå ikke avgjort. Nå øker presset mot byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Saker om mistillit behandles av det høyeste organet som er bystyret som jeg har full respekt for, sier byrådsleder Raymons Johansen (Ap) til VG etter pressekonferansen i Oslo rådhus tirsdag.

– Jeg kommer til å si mitt syn i morgen, lover byrådslederen.

Dermed er det foreløpig ikke avgjort om det vil bli stilt kabinettsspørsmål etter mistillitsforslaget mot byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

Byrådslederen fikk gjentatte spørsmål på pressekonferansen om han ville stille kabinettspørsmål, uten at han ville svare.

– Hvordan blir prosessen i byrådet frem mot møtet i bystyret i morgen?

– Først skal jeg spise. Så har vi møte i representantskapet i Oslo Ap hvor skal snakke om krisen med 30.000 ledige og så kan det være at det også blir en del telefoner, sier Johansen.

– Vil en av telefonene gå til Lan Marie Berg?

– Det er mye telefoner hele tiden, svarer byrådslederen.

Flertall for mistillitsforslag

Tidligere tirsdag erklærte Rødt at de kommer til å støtte mistillitsforslaget mot Berg når det kommer opp til votering i bystyret onsdag. Dermed ligger forslaget an til å få flertall.

Om ikke byråd Berg trekker seg frivillig fra posisjonen før møtet på onsdag, kan byrådslederen velge å stille kabinettsspørsmål, som i dette tilfellet vil si at byrådslederen stiller hele byrådet bak Berg.

Da vil konsekvensene av et mistillitsforslag bli større for opposisjonen, samtidig som at hele byrådet vil risikere å måtte gå av dersom forslaget får flertall.

Oslo-politikken har et parlamentarisk system der byrådet må ha tillit fra et flertall i bystyret. Dersom bystyret ikke har tillit til byrådet, vil det måtte gå av.

Det er likevel usikkert om Rødt vil gå med på å støtte et eventuelt nytt byråd utgått fra høyresiden i bystyret.

På Rødt pressekonferanse tirsdag, fikk gruppeleder Eivor Evenrud spørsmål om hvorvidt partiet har diskutert med byrådslederen hva slags konsekvenser en mistillit fra Rødt vil få – som dermed sikrer flertall for mistillitsforslaget.

– Nei. Jeg har sagt flere ganger i mediene tidligere at de vurderingene er opp til Raymond Johansen å ta, sa Evenrud.

Bystyremøtet er planlagt klokken 12 onsdag.

Stridens kjerne

Mistillitsforslaget ble fremmet av Frp etter det ble kjent at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Et av de sentrale spørsmålene har vært om Berg burde ha varslet bystyret tidligere om de økte kostnadene i prosjektet. Bystyret fikk først informasjon om kostnadssprekken 20. mai i år.

KOLLEGER: Byråd for samferdsel Lan Marie Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Bildet er fra en annen anledning. Foto: Frode Hansen, VG

VGs gjennomgang av saksdokumentene har tidligere vist at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.

Flere partier i bystyret har de siste dagene varslet at de kommer til å støtte Frps mistillitsforslag. Med Rødt støtte ligger mistillitsforslaget an til å få flertall.

Berg har selv kommentert saken på sin Facebook-side. Hun mener hun har håndtert saken godt.

Her er tidslinjen i saken: