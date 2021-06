STANSET: Dette bildet er tatt fra en enebolig hvor det bodde fem personer. Alle hadde eget soverom, men delte stue, kjøkken og bad. Foto: Arbeidstilsynet

1 av 3 virksomheter bryter fortsatt regelverket om smittevern

Arbeidstilsynet har under coronapandemien gjennomført både uanmeldte og digitale tilsyn hos ulike arbeidsplasser.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Nå nettopp

Etter 5600 tilsyn med smittevern finner Arbeidstilsynet fremdeles brudd hos én av tre virksomheter, men bruddene er mindre alvorlige nå enn i første del av 2021.

VG har tidligere skrevet om smittevernbrudd i både byggebransjen, industrien og varehandelen.

I 30 prosent av tilsynene hittil i år, har Arbeidstilsynet avdekt ett eller flere brudd. I 81 av tilfellene har inspektører stanset en virksomhet med umiddelbar virkning, på grunn av fare for smittespredning. 63 av disse tilfellene var brudd på regelverket for innkvartering. De fleste brudd blir likevel møtt med pålegg om å rette opp, noe de fleste gjør.

– Stans er det mest effektive virkemiddelet vi har på kort sikt, og det har for eksempel vært brukt når vi har avdekket arbeidstagere som skulle vært i karantene på enerom, som har bodd sammen med andre, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Til nå har Arbeidstilsynet vedtatt overtredelsesgebyr i 31 tilsyn, samt varslet om dette i flere andre saker.

– Gebyret er i størrelsesorden 50.000–1.100.000 kroner og bestemmes blant annet ut fra smittefare og virksomhetens økonomiske situasjon, sier Vollheim.

BEDRE FORHOLD: Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, mener godkjenningsordningen er noe av grunnen til at innkvarteringsforholdene har blitt bedre. Foto: Thor Nielsen

Bedring rundt innkvartering

Selv om det fortsatt avdekkes brudd, ser arbeidstilsynet en tendens til at innkvarteringsforholdene har blitt bedre. Tidligere i år strammet nemlig regjeringen inn reglene for innkvartering, og arbeidsgiver måtte ha forhåndsgodkjent et sted før det kunne tas i bruk. Hvis ikke man fikk godkjenning måtte karantenen skje på karantenehotell.

Arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H), mener forhåndsgodkjenningen har fungert bra.

– Sammen med Arbeidstilsynets veiledning og tilsyn av overnattingssteder har dette gjort innkvarteringen bedre, sier Isaksen.

– Det er jo fortsatt en del alvorlige brudd, er det så vanskelig å følge reglene?

– De aller fleste arbeidsgivere følger reglene, og i de aller fleste tilfellene med brudd er det nok også slik at arbeidsgiverne ønsker å gjøre ting riktig. Med endringer av regelverket kan det være utfordrende å få alle endringene med seg, men det er arbeidsgivernes ansvar å være oppdatert til enhver tid. Dessverre er det noe få som ikke bryr seg og slik oppførsel er fullstendig uakseptabel. Skurkene skal tas.

UTFORDRENDE: Arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen, mener det kan være utfordrende for mange arbeidsgivere å følge med på endringer i regelverket. Foto: Håkon Mosvold Larsen

14 godkjenninger trukket

I løpet av perioden med godkjenningsordningen har Arbeidstilsynet behandlet 6 740 søknader om innkvartering for karantene. 5 115 av disse ble godkjent.

– Vi har nå gjennomført 310 tilsyn med innkvarteringer som er godkjent de siste månedene. I 94 prosent av tilfellene er den kontrollerte innkvarteringen i tråd med regelverket, men i 14 saker er godkjenningen trukket tilbake etter vi har vært der på tilsyn, opplyser Vollheim.

De har gjennomført både uanmeldte tilsyn, og digitale tilsyn hvor de har vært i dialog med bedrifter om hva de har tenkt til å gjøre med smittevern.

– Om vi velger å møte fysisk eller ha et digitalt møte, baseres på risikovurderingen og kunnskap om bedrift og bransje.

Tilsyn med smittevern fordelt på næringer med flest tilsyn Bygge – og anleggsvirksomhet: 1 809 Varehandel, reparasjon av motorvogner: 949 Industri: 867 Overnattings- og serveringsvirksomhet: 749

Arbeidstilsynet har ifølge Trude Vollheim alltid fokus på innkvarteringsforholdene, men under coronapandemien har det blitt stilt enda høyere krav enn i en normal hverdag.

– Nå er det jo krav til enerom og eget kjøkken. Det er det ikke vanligvis, sier Vollheim.

– Man kan jo få inntrykk av at bygg- og anleggsbransjen er en versting, stemmer det?

– Vi synes ikke det er riktig å peke på en bransje når det gjelder brudd på smittevernreglene, for det har truffet bredt. Men det å overholde reglene kan i enkelte bransjer være mer vanskelig, sier Vollheim.

Og det er Torbjørn Røe Isaksen enig i.

– Vi vet at byggenæringen har utfordringer som andre bransjer ikke har med blant annet samordning av smittevernrutiner på byggeplasser med flere virksomheter, men det er selvsagt like viktig at reglene følges, sier Isaksen.

ENEBOLIG: De fem personene gjennomførte innreisekarantenene her, men dette ble stanset av Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Positivt for fremtiden

Vollheim understreker at hun tror det store fokuset på innkvartering i forbindelse med innreisekarantene kan bidra til at arbeidsgivere på generell basis blir mer bevisste på hvilke krav som stilles.

– Det er en positiv effekt som også på sikt kan bidra til at færre arbeidstagere tilbys uforsvarlig innkvartering.