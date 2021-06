forrige







fullskjerm neste ORDFØRER: Marianne Borgen (SV) har vært ordfører i Oslo siden 2015.

Oslo-ordfører om MDG-Lan: − Trist

Oslos ordfører Marianne Borgen sier til VG at hun vil forsøke å få et nytt byråd i Oslo på plass raskt, og presiserer at hun ikke er nødt til å gi Høyre sjansen før Arbeiderpartiet.

– Vi er i en situasjon som er trist og krevende for byen. Jeg vil så snart som mulig sette i gang prosessen for å få på plass et nytt byråd som kan skape stabilitet, sier Oslos ordfører til VG.

Byrådet ledet av Aps Raymond Johansen har gått av, etter mistilliten mot Lan Marie Berg. Men Johansen sier han vil danne et nytt byråd med SV og MDG, denne gangen uten Berg, som sier hun uansett ikke vil stille.

Men enn så lenge styres Norges hovedstad som et forretningsministerium, frem til ordfører Marianne Borgen ber noen andre danne byråd.

– Jeg vil ha møter allerede i morgen med samtlige gruppeledere. Jeg vil da be dem om råd om hvem som kan danne et byråd med tillit i bystyret, altså som kan være styringsdyktige, sier Borgen.

DEN GANG DA: God stemning mellom Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap) og Marianne Borgen (SV) i 2015. Foto: Jan Petter Lynau

Ikke gitt Høyre får sjansen

Borgen vil ikke svare på hvor raskt Oslo kan få et nytt byråd, men hun er klar på at hun ikke vil vente for lenge.

– Neste bystyremøte er egentlig ikke før 8. september. Men byen trenger stabiliteten av et styringsdyktig byråd så raskt som mulig. Vi skal ta den tiden vi trenger. Hvis det er ønske om å kalle inn til et ekstraordinært bystyremøte, så gjør vi det, selv om det egentlig holder at bystyret informeres, sier Borgen.

Da hun møter VG til intervju i Rådhus-salen er hun kjapp til å lese opp kommuneloven paragraf 10, 5. ledd, som fastslår at hun som ordfører er pliktig til å finne et nytt styre til byen, men som ikke sier noe om hvordan prosessen skal gjennomføres.

– Jeg er ikke pålagt å peke på noen spesifikk partileder. Jeg er pålagt å finne et byråd som er styringsdyktig, altså at det har tillit i bystyret. Det skal jeg gjøre etter å ha hatt samtaler med samtlige gruppeledere, sier Borgen.

– Så oppdraget går ikke automatisk til det største opposisjonspartiet, altså Høyre?

– Hvis det var gitt at jeg måtte peke på Høyre, så ville jeg ikke satt i gang den prosessen jeg har lagt opp til. Nå vil jeg først se hvilke råd jeg får i morgen.

fullskjerm neste UTE: Lan Marie Berg er ferdig som byråd for miljø- og samferdsel, og sier hun ikke vil sitte i noen nytt byråd.

I klinsj med Hagen

Frp-nestor Carl I. Hagen gikk tidligere onsdag ut og sa det ville være uhørt dersom Borgen peker på Raymond Johansen for å danne nytt byråd i Oslo. Hagen mener ordføreren må peke på lederen for det største opposisjonspartiet.

– Jeg vil be Carl I. Hagen vise respekt for at jeg har lang erfaring som ordfører i Oslo, og kjenner bystyret. Vi som jobber med dette, kjenner situasjonen i Oslo-politikken best, det bør han respektere, smeller Borgen tilbake.

– Lan Marie Berg får mistillit mot seg fordi hun ikke har informert bystyret godt nok, hvordan har du syntes det har vært å samarbeide med henne?

– Mitt samarbeid med henne har bare vært positivt. Vi har forhandlet sammen om to byrådsplattformer. Jeg er også imponert over hvordan hun har stått oppreist i en storm av hets.

– Du sier at situasjonen for byen er «trist», mener du det er trist fordi Berg måtte gå av?

– Det er jo alltid trist når noen får mistillit mot seg. SV mente jo det ikke var grunnlag for mistillit, og jeg stemte selv mot forslaget. Samtidig har jeg respekt for at et flertall i bystyret stemte for mistillit. Lan Marie Berg har selv sagt at hun ikke vil være med i et nytt byråd, så nå ser vi fremover.